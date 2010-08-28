-AKYILDIZ: İNŞALLAH OLUMLU SONUÇ ALIRIZ ANKARA (A.A) - 28.08.2010 - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, ''İnşallah saat 21.30'da Sayın Bakan görüşmelerini tamamlar ve bize de mali ve sosyal haklar ile ilgili bir teklif getirir, biz de bunu değerlendirme imkanı buluruz. Ama görülüyor ki bu gece sahura kadar buradayız. İnşallah olumlu sonuç alırız'' dedi. Akyıldız, toplu görüşmenin 4. turuna verilen ikinci aranın ardından yaptığı açıklamada, toplantıya 7,5 saatlik bir süre sonunda ara verdiklerini, saat 21.30'da tekrar toplanacaklarını söyledi. Halen Kamu İşveren Kurulu'nun kamu çalışanlarının 2011 yılı mali ve sosyal hakları ile ilgili değerlendirmesini ve teklifini alamadıklarını ifade eden Akyıldız, 7,5 saattir içeride hizmet kollarının sorunları, talepleri ve çözüm yollarını dinlerken heyecanla bekledikleri teklifin bu saatte kadar sunulmadığını belirtti. Akyıldız, şunları kaydetti: ''Görüşmeler maalesef Sayın Bakanın 'Ben bu masanın başkanıyım, ben istediğim gibi yönetirim, gündemi ve zamanlamayı istediğim gibi yaparım' anlayışı içinde antidemokratik bir tavırla sürdürülmektedir. Bunu kamuoyu ile paylaşırken bundan kamu çalışanları adına büyük üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanın buna hakkı olmadığını düşünüyoruz. Bu yüzden sürecin sıkıştırılarak kullanılması konusundaki ısrarını ve Sayın Bakanın direnmesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Umarım ve inşallah saat 21.30'da geldiğimizde Sayın Bakan bize Kamu İşveren Kurulunun mali ve sosyal haklar ile ilgili teklifini getirir ve o konuya ilişkin görüşmelerimize başlarız ve pazarlığımızı yapabiliriz. Ama bugün 7,5 saat çalışma şartlarının iyileştirilmesi ile ilgili, sendikal hakların değerlendirilmesi ile ilgili, hizmet kollarının sorunlarının görüşülmesi ile ilgili değerlendirilmesi yapılırken, 'bunu kabul ettik, bunu reddettik, bunu görüşmedik, bunu bir daha ilave edelim' şeklinde bir süreç yaşadık ve bu süreci kaybedilmiş bir süreç olarak düşünüyoruz, kaybedilmiş bir zaman olarak değerlendiriyoruz. Bu kayıp zamanın, sürecin müsebbibininde Sayın Bakan olduğunu düşünüyoruz. İnşallah saat 21.30'da Sayın Bakan görüşmelerini tamamlar ve bize de mali ve sosyal haklar ile ilgili bir teklif getirir, biz de bunu değerlendirme imkanı buluruz. Ama görülüyor ki bu gece sahura kadar buradayız. İnşallah olumlu sonuç alırız.''