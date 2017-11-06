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Akyaka Orman Kampına sabah operasyonu;Çadırcılar yerleşik düzene geçip mahalle kurmuş

Cemal KÖYÜK/MUĞLA,(DHA) Muğla Akyaka'da bulunan Akyaka Orman Kampı içinde bulunan yaklaşık 42 adet demir profilden yapılan konut şeklindeki çadırlar, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin  sabah operasyonu ile kaldırıldı

06 Kasım 2017 16:49

Cemal KÖYÜK/MUĞLA,(DHA) Muğla Akyaka\'da bulunan Akyaka Orman Kampı içinde bulunan yaklaşık 42 adet demir profilden yapılan konut şeklindeki çadırlar, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin  sabah operasyonu ile kaldırıldı. Orman İşletme Müdürlüğü gerekçe olarak,  orman içinde demir pfofiller kullanılarak yapılan ve giderek orman içinde kalıcı hale gelen  çadıra benzeyen yapıların yaygınlaştığını ve oturanların yerleşik düzene geçmesi gösterdi. Çadırları sökmeye gelen görevliler, orman içinde adeta bir mahalle oluştuğu ve orman ve kamp alanı vasfından çıkılarak  mahalle düzenine geçildiğini söylediler. Profil olarak çadır yapanların yaklaşık 30 yıldır buraya gelen kişiler olduğu öğrenildi.Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kamp alanında sadece  bez çadır kullanılmasına izin verildiğini de hatırlattılar.

(FOTOĞRAF)

 

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