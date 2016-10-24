AKUT Başkanı Mahruki: Erdoğan'ın anonsçusu valilikten önce "Genel merkezi elinizden alacağız" dedi

AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, AKUT binasının boşaltılması sürecine nasıl gelindiği anlattı. Mahruki, dernek binalarının İstanbul Valiliği tarafından boşaltılmak istenmesinden iki hafta önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 'anonsçu'su olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Genel Koordinatörü Orhan Karakurt’un AKUT ekibine telefon ederek “Genel merkezi de elinizden alacağız” diye tehdit ettiğini ileri sürdü.

AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, dernek binalarının İstanbul Valiliği tarafından boşaltılmak istenmesi sonrası ortaya çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddialarını Sözcü gazetesindeki köşesinde yalanlayarak "Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim ve tehdit etmedim, estağfurullah, ülkeyi yönetme ve siyaset biçiminden hiç hoşlanmasam da makamına saygısızlık etmeyi aklımdan bile geçirmedim çünkü uygun olmaz" dedi.

Bülent Ecevit’in Arama Kurtarma Derneği’ne (AKUT) 49 yıllığına verdiği ve açılışını yaptığı İstanbul Esentepe’deki yerleşkelerinin İstanbul Valiliği tarafından boşaltılmak istenmesi tepkiyle karşılandı. AKUT’u yerinden çıkarmak istediklerini belirten Mahruki, Ankara’dan birilerinin müdahale edip Maliye Bakanlığı’ndan yazıyı çıkarttırdığını vurguladı.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, olaylar yaşanmadan iki hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anonsçusu olarak bilinen Orhan Karakurt’un AKUT ekibine telefon ederek “Genel merkezi de elinizden alacağız” diye tehdit ettiğini kaydeden Mahruki, “10 gün sonra bu belge geliyor. Ne düşünmem lazım benim burada. Ne biçim devlet, ne biçim bir hukuk. Bizim bürokratik her şey yolunda gidiyor. Defterdarlıkla 14 yıldır ilişkilerimizi iyi yürütmüşüz. Biz oraya kira ödüyoruz, bedava kalmıyoruz. Kendi kaynaklarımızla içerisine bakım yaptırdık” dedi. Mahruki bir tazyik ile ortalığı karıştırıp panik havası oluşturulmaya çalışıldığını dile getirerek "AKUT Nasuh’tan kurtulsun bakın önünüz nasıl açılacak" algısının yaratılmak istendiğini belirtti.

"Türkiye mozaiği"

AKUT’un tam bir Türkiye mozaiği olduğunu belirten Mahruki, “Bizden rahatsız olmalarının sebebi biz çok başarılı ve nitelikli bir ekibiz. Türkiye’nin bu kadar politize olduğu ortamdan kırk kere yarıldığı bir ortamda aramızda MHP’lisi, HDP’lisi, AKP’lisi, CHP’lisi, Alevisi, Sünnisi, ateisti var. Bunca yıl bu ikiliği hiç aramıza sokmadık. Tehdit ve algı operasyonuyla şimdi ilk defa bu kadar gerginlik, çatışma oldu” dedi.

Hükümetin kendisine çekidüzen vermesi gerektiğini belirten Mahruki, “AKUT’un üzerine bu şekilde gelemez, buna müsaade etmeyiz. Ben kanımın son damlasına kadar ölmeyi göze alarak mücadele edeceğim. Buna asla müsaade etmem. Benimle mi bir hesapları var ben tek başıma bir vatandaşım, yasaların önünde yasalara teslim durumdayım. Yapabilecekleri bir şey varsa bana yapsınlar ama AKUT’tan uzak dursunlar. AKUT’ta binlerce insanın emeği, enerjisi var” dedi.