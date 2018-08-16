AKUT Başkanı Mahruki: 17 Ağustos'tan sonra zamanı doğru değerlendiremedik

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- ARAMA Kurtarma Derneği (AKUT) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Mahruki, 17 Ağustos 1999\'da yaşanan Marmara Depremi\'nin ardından geçen 19 yılın doğru değerlendirilemediğini söyledi. Mahruki, \"Deprem toplanma alanları bile imara açıldı. Yüksek binalar boş arazileri doldurdu\" dedi.

Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen, 17 Ağustos Marmara Depremi\'nde ölenleri anma programı nedeniyle kentte bulunan AKUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Mahruki, gazetecilere açıklamada bulundu. İstanbul\'un büyük depremin ardından kalabalıklaştırıldığını söyleyen Mahruki, zamanın doğru değerlendirilemediğini dile getirdi. Mahruki, \"İstanbul 1999\'da 11 milyondu. Şu anda 17 mi, 18 mi, 19 milyon mu bilinmiyor. Neredeyse 2 katına çıktı. Mevcut yapı stokları da tabii ki çok arttı. Yenilenmesi, değiştirilmesi, dönüştürülmesi gerekenler yapılmadı. Dolayısıyla şu anda 1999 depreminden çok daha fazla risk altındayız İstanbul\'da. O yüzden, maalesef iyi bir yerde değiliz. Bu kadar zamanı doğru değerlendiremedik. İstanbul\'u daha da beter kalabalıklaştırdık\" diye konuştu.

İstanbul\'un nüfusunun azaltılması gerektiğini belirten Mahruki, \"Anadolu\'nun çeşitli yerlerine yeni cazibe merkezleri kurmak gerekiyor. Kentsel dönüşümün de amacına uygun yapılması gerekiyor ama hiç öyle yapmadılar. Deprem toplanma alanları bile imara açıldı. Cep telefonlarındaki deprem vergisi bile amacı dışında kullanıldı. Yüksek binalar boş arazileri doldurdu. Mevcut yapı stokundaki kötü durumda olanlar yıkılıp onların yerine yapılmadı. Dolayısıyla iyi durumda değiliz. Hem nüfusu azaltmamız gerekiyor hem de kötü tekniklerle yapılan ve ekonomik ömrünü tüketmiş binaların ayıklanması gerekiyor. Daha fazla yeşil alana ihtiyacımız var hem de acil durumda afet anında deprem toplanma alanının kullanılabileceği yeşil alanlara ihtiyaç var İstanbul\'da\" dedi.



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