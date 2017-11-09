AKUT, anaokulu öğrencilerine depremde hayatta kalmayı anlattı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - AKUT, İzmit\'te anaokulu öğrencilerine uygulamalı olarak deprem bilinçlendirme semineri verdi. Öğrencilere deprem öncesi ve sonrasında neler yapılması gerektiği öğretildi.

AKUT Seminer Birimi Sorumlusu Abdurrahman Eke, Dr. Ferdi Kocal Anaokulu\'nda 80 öğrenci ve 5 öğretmene deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenleri sinevizyon eşliğinde anlattı. Olası bir deprem sırasında öğrenciler okulda bulunan masaların yanlarına başlarını koruyarak nasıl korunacakları ve depremden sonra okulu nasıl tahliye edileceği uygulamalı olarak öğretildi. Öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verdiklerini söyleyen Abdurrahman Eke, \"Devlet okullarından ya da diğer kurumlardan gelen taleplere göre depremle ilgili çocukların deprem öncesinde deprem esnasında ve deprem sonrasında neler yapması gerektiğini anlatan bir temel afet bilinci eğitimi veriyoruz. Bu eğitimlerimiz çocukların yaş grubuna göre oluyor. Bugün anaokulu yaş grubuna göre onların anlayabileceği bir dilde çizgi film karakterleriyle neler yapmaları gerektiğini ya da bugün eve gittikleri zaman ailelerinin ne yapması gerektiğini bütün sunumları bilgileri çocukların seviyesine uygun bir şekilde onlara anlatıyoruz. Olası bir depremde deprem anında sağlam bir eşyanın yan tarafına saklanmaları gerekiyor. Okulda olsun evde olsun veya farklı bir ortamda bir eşyanın altına gitmeyi kesinlikle biz tavsiye etmiyoruz. Çünkü yukarıdan düşebilecek yapısal malzemelere karşı onun ne kadar bir yüke dayanacağını bilmediğimiz için sağlam ve sabit bir eşyanın yan tarafında çök-kapan-tutun ya da yat-kapan-tutun pozisyonunda sarsıntı bitene kadar saklanmalarını bekliyoruz. Bu şekilde oluşabilecek bir hayat üçgeninde onların hayatta kalmalarına vesile olacağını anlatıyoruz\" dedi.



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