-Akülü olmayınca talep de az oldu MALATYA (A.A) - 20.08.2011 - Malatya'da, hayırsever bir işadamı geçen yıl kaybettiği eşinin anısına engelliler için 60 tekerlekli sandalye bağışlamak isterken, sandalyeler akülü olmadığı için başvuruda bulunan engelli sayısı 35'te kaldı. Türkiye Sakatlar Derneği Malatya Şubesinde, hayırsever işadamı Ekrem Dernek'in bağışladığı tekerlekli sandalyeleri sahipleriyle buluşturmak için bir tören düzenlendi. Türkiye Sakatlar Derneği Malatya Şubesi Başkanı Ali Haydar Koyun, törende, Ekrem Dernek tarafından 60 engelliye tekerlekli sandalye bağışlanacağı yönünde il milli eğitim müdürlüğü ve kaymakamlar aracılığıyla duyurular yaptıkları halde sadece 35 engelli yakınının başvuruda bulunduğunu söyledi. Koyun, Dernek'in bağışladığı 16 tekerlekli sandalyeyi Malatya'nın Arapgir ilçesindeki ihtiyaç sahibi engellilere göndereceklerini dile getirerek, kalan sandalyeler için engellilerin derneklerine başvuru yapabileceklerini vurguladı. Ali Haydar Koyun, tören sonrası, tekerlekli sandalyeleri talep eden engelli sayısının azlığına ilişkin AA muhabirinin sorusu üzerine, başvurular sırasında arayanların bazılarının sandalyelerin akülü olup olmadığını sorduklarını, başvuru sayısındaki düşüklüğün bundan kaynaklanabileceğini ifade etti. -Gözyaşlarını tutamadı- Tekerlekli sandalye bağışında bulunan hayırsever işadamı Ekrem Dernek de amacının Malatya'da eğitime, sağlığa ve insanlara yardım etmek olduğunu söyledi. Malatya'da annesinin adına bir ilköğretim okulu, babasının adına da sağlık ocağı yaptırdığını anlatan Dernek, törende de geçen yıl kaybettiği eşinin anısına tekerlekli sandalye bağışında bulunduğunu belirtti. Dernek, konuşmasını yaparken duygulanarak gözyaşlarını tutamadı. Bazı engellilerin de Dernek'in konuşmasından etkilenerek ağladıkları gözlendi. Konuşmaların ardından tekerlekli sandalyeler sahiplerine teslim edildi.