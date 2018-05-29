Akü hırsızlarına suçüstü

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde, park halindeki otomobillerden akü hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli, son işlerinde polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

Ortaca\'nın Beşköprü, Cumhuriyet ve Terzialiler mahallelerindeki park halindeki toplam 11 otomobilin aküsü ile 1 motosokilet, geçen 27 Mayıs gecesi çalındı. Sabah durumu farkeden otomobil sahipleri, polise şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine harekete geçen polis, hırsızlık olayının yaşandığı bölgelerdeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, çalışmalarını sürdürürken dün bu defa Atatürk Mahallesi\'ndeki park halindeki 3 otomobilden akü hırsızlığı yapıldığı ihbarı geldi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 2 şüpheliyi çaldıkları 3 akü ile yakaladı. Polisteki sorgularında suçlarını itiraf ettikleri belirtilen 2 şüphelinin kullandıkları motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



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