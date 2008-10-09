Aktütün'ün 12 yaşındaki öğretmeni

Terörün vurduğu Aktütün köyünde, hiç kadrolu öğretmen olmamış. Saldırıdan sonra açılmayan okulda öğretmenliği, 12 yaşındaki Safiye yapıyor



Terör örgütü PKK'nın hain saldırısında 17 askerin şehit olmasıyla gündeme gelen Hakkâri-Şemdinli'nin Aktütün köyünde terörün tek kurbanı Mehmetçik değil. 65 hane ve yaklaşık 650 nüfuslu köyün, tek gözlü ilköğretim okulu, 3 Ekim'de gerçekleştirilen saldırıdan sonra ilk kez dün açıldı. Ancak bu da sadece yarım saat sürdü.



Kurulduğu günden beri terör nedeniyle sağlıklı eğitim verilemeyen J. Teğmen Nadir Ozan İlköğretim Okulu'na, can güvenliği nedeniyle bu güne kadar atanan hiçbir kadrolu öğretmenin gitmediği belirtiliyor. Bu nedenle ilçede yaşayan lise mezunu vekil öğretmenler görevlendirilmiş. Sabah gazetesinin haberine göre, öğretmensiz kalan miniklere ise köy okulunda 5'inci sınıfa kadar okuyabilen 12 yaşındaki Safiye Yazar öğretmenlik yapıyor.



'Öğretmen olacağım'



7 çocuklu ailenin 5'inci çocuğu olan ve 5'inci sınıftan sonra okula gidemeyen Safiye, çocuklara bildiği herşeyi anlatmaya çalışmış. Hayallerini öğretmen olmanın süslediğini belirten Safiye, babasının çiftçilik yaparak ailesini geçindirdiğini, maddi imkânları olmadığı için okula devam edemediğini söyleyerek, "Keşke hayallerimi gerçekleştirip öğretmen olabilsem" diyor.



Aktütün köyünde okul çağında 80'e yakın çocuk var. Bir o kadar da okul çağını geçmiş, ancak sağlıklı eğitim verilmediği için okuyamamış kız ve erkek çocuk bulunuyor. Köydeki çocuklar yaklaşık 25 yıl önce açılan J. Teğmen Nadir Ozan İlköğretim Okulu'nda sadece 5'inci sınıfa kadar eğitim görebiliyor, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için ise yaklaşık 2 saat 15 dakikalık mesafedeki Şemdinli ilçe merkezine gitmek zorunda. Köyden sadece 5 erkek çocuk, lise için Şemdinli merkeze gidip yatılı olarak okurken, köy tarihinde şimdiye kadar hiç üniversite bitiren olmamış. Hiç bir öğrenci de herhangi bir sınavda başarı elde edememiş.



Badana yapıp gitti



Camlarına ve tabelasına kurşunlarının isabet ettiği tek derslikli J. Teğmen Nadir Ozan İlköğretim Okulu'nda görev yapan vekil öğretmen Cevdet Arıcı, eğitim yılının başında köye gelip okulda badana yaptıktan sonra köylülerin iddiasına göre okula bir daha uğramamış. Önceki akşam kaymakam Hakan Şen'in Sikorsky helikopterle köye gelmesinin ardından dün Aktütün'e gelen vekil öğretmen Arıcı, kilidi açarak çocukları okula aldı. Ancak yaklaşık yarım saat sonra

Arıcı, çocukları dışarı çıkarıp okulun kapısını kilitledi ve kaymakam Hakan Şen'in yanına gitti.



Çocuklar ve köylüler, vekil öğretmenin köye gelmediğini iddia ederken, öğretmen Arıcı ise çocuklar can güvenliği nedeniyle okula gelmediği için okulun kapalı olduğunu savundu. Kaymakam Şen'e göre ise öğretmen var ve okul kapalı değil.

