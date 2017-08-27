(AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE) YÜK GEMİSİ KARADENİZ'DE İKİYE BÖLÜNDÜ (2)

Özgür EREN, İstanbul DHA
Moğolistan bayraklı ‘Leonardo’ isimli kargo gemisi Kilyos açıklarında ortadan ikiye bölündü. 114m × 13m boyutundaki geminin 11 kişilik mürettabatı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. Dün gece Rumeli Feneri’nden karaya çıkartılan mürettebat kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Geminin iki parçasından birinin halatla bağlanarak Türkeli demirleme sahasına götürüldüğü öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Kilyos açıklarındaki gemi (aktüel görüntülerle)
27.08.2017 - 13.40 Haber Kodu : 170827060