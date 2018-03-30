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(aktüel görüntülerle geniş haber)- OKMEYDANI'NDA 3 İŞÇİ ÇATIDAN DÜŞTÜ

  * İşçilerden ikisi bir alt kata diğer işçi ise iki kat aşağıdaki beton zemine düşerek yaralandı Haber: Hakan KAYA- Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA Okmeydanı'ndaki Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin inşaatı çalışmalarında 3 işçi çatı bölümünden aşağıy

30 Mart 2018 13:19

 

* İşçilerden ikisi bir alt kata diğer işçi ise iki kat aşağıdaki beton zemine düşerek yaralandı

Haber: Hakan KAYA- Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA
Okmeydanı\'ndaki Cemal Kamacı Spor Kompleksi\'nin inşaatı çalışmalarında 3 işçi çatı bölümünden aşağıya düştü. İşçiler ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre spor kompleksinin çatı kısmında çalışma yapan 3 işçi henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. İşçilerden ikisi bir alt kata diğer işçi ise iki kat aşağıdaki beton zemine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ulaşmak için itfaiye aracının merdivenini kullandı. Merdiven ile yaralı işçilere ulaşan sağlık ekipleri yaralı işçilere ilk müdahaleyi yaptı. İşçiler daha sonra sedyeye konularak merdiven aracıyla aşağıya indirildi. Yaralı işçiler ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Şişli Hamidiye  Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. 
Öte yandan kurtarma çalışmalarını izlemek isteyen kimi vatandaşlar bariyerlerin üzerine çıkarken kimileri ise bariyerlerin arasındaki boşluklardan bakmaya çalıştı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor

Görüntü Dökümü:
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-Kurtarma çalışmalarından görüntü
-Yaralı işçilerin kurtarılması
-İşçilerin itfaiye merdiveniyle indirilmesi
-Meraklı vatandaşların çalışmaları izlemesi
-Ambulansla işçilerin gidişi
-Genel ve detaylar

30.03.2018 - 09.24 Haber Kodu : 180330019
30.03.2018 - 10.13 Haber Kodu : 180330028

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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