(aktüel görüntüler)- HADIMKÖY'DE ARAÇLAR ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Hadımköy\'de su basan alt geçitte araçlar mahsur kaldı. Bazı sürücüler araçlarının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

istanbul\'da öğle saatlerinde bastıran şiddetli yağmur, Hadımköy\'de alt geçidin suyla dolmasına neden oldu. Su birikintisinde 3 araç mahsur kaldı. Sücüler, araçlarının üzerine çıkarak yardım bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Mahsur kalanlar bot ile kurtarıldı. Araçlardan ikisi de halatla çekilerek sudan çıkarıldı. Suya tamamen gömülen bir araç için ise vinç çağrıldı. İtfaiyenin suyu tahliye çalışmaları devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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-Mahsur kalanlar

-İtfaiyenin kurtarma çalışması

-Bot ile kurtarılan kişi

-Araçların çekilmesi

-Suya gömülen aracın görüntüsü

-Detaylar