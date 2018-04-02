(Aktüel Görüntü) Vali Şahin "üçü bir yerde" uygulamasının ilk gününde Başakşehir nüfus müdürlüğü'nde konuştu (1)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA İstanbul Valisi Vasip Şahin, pasaport ve sürücü belgesi gibi işlemlerin, nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilmeye başlamasıyla ilgili Başakşehir Kaymakamlık binası içinde bulunan Başakşehir Nüfus Müdürlüğü\'nde incelemelerde bulundu. Vali Şahin\'e İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti. Vali Şahin, ehliyet ve pasaportun il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden verilmesinin ilk günü olduğunu belirterek, “Burada amaç bildiğiniz gibi hem emniyetin iş yükünü azaltmak, kendi asli işine döndürmek, bu ağırlıkbir iştir idari olarak. Asayişe ya da güvenliğe matuf olmayıp daha çok idari bir işlemdir. Bunu emniyetten alıp nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü\'ne vermekle emniyetteki iş yükü azaltılmış olacak\" dedi. Şahin, \"Resmi, hizmet pasaportu ve hususi pasaportlar il nüfus müdürlüklerinden temin edilebilecek. Diğer umumi pasaportlar ilçe müdürlüklerinden temin edilebilecek\" diye konuştu.