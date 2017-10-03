(Aktüel Görüntü) Bahçeşehir'de iki katlı belediye otobüsü devrildi (4)

Ersan SAN - Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, (DHA) TEM Bağlantıyolu Ispartakule mevkii Mahmutbey yönünde iki katlı özel halk otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Kaza saat 11.15\'te meydana geldi. Bahçeşehir- Bakırköy hattında çalışan iki katlı özel halk otobüsü, şoförünün ilk ifadesine göre ön lastiğinin patlaması sonucu gişelere çarpıp devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar otobüsden çıkarılarak ambulanslara alındı. Ambulanslar yetersiz kalınca bazı yaralılar yerlerde beklemek zorunda kaldı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yakınlarının kaza yaptığı haberini alan çok sayıda anne ve baba olay yerine akın etti. Bir anne ve baba yerde yatan oğlunun elini tutarak teselli etti. Yaralıların hastaneye kaldırılmasından sonra otobüsü kaldırma çalışmaları başladı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Kaza sırasında araçta bulunan yolcular ise, şoförün gişeyi ortalayamadığını ve aracın devrildiğini söyledi.