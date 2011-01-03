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Dünya

AKTÖR PETE POSTLETHWAITE ÖLDÜ LONDRA (A.A)

03 Ocak 2011 14:53

-AKTÖR PETE POSTLETHWAITE ÖLDÜ LONDRA (A.A) - 03.01.2011 - "Babam İçin" (In the Name of the Father) filmindeki rolüyle 1993 yılında en iyi yardımcı oyuncu Oscar'ına aday olan İngiliz aktör Pete Postlethwaite 64 yaşında yaşamını yitirdi. Usta aktörün eski arkadaşlarından Andrew Richardson, uzun süredir kanser tedavisi gören Postlethwaite'in Shropshire'deki bir hastanede dün öldüğünü söyledi.  Steven Spielberg, "Jurassic Park: Kayıp Dünya" ve "Amistad" gibi filmlerinde rol alan aktörü bir keresinde "dünyanın en iyi oyuncusu" olarak nitelendirmişti.

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