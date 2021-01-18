Aktivistler, Çin'in Uygurlara yönelik baskını hatırlatarak Pekin Kış Olimpiyatları'nın sponsor şirketlerine çağrı yaptı

Çin'in Müslüman Uygur azınlıklara yönelik baskısına dikkati çekmek isteyen aktivistler, Pekin Kış Olimpiyatları 2022 öncesi sponsor olan büyük şirketleri hedef alarak desteklerini çekmelerini bekliyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Uygurlar için kampanya yürüten 10 farklı ülkeden aktivister Pekin Kış Olimpiyatları'na sponsor olacak büyük şirketlere yazarak Sincan bölgesinde Uygurlara yönelik baskı ve eziyete dikkati çekmeyi amaçlıyor. İlk hedef alınan şirket Airbnb CEO'su Brian Chesky olacak.

Kış Olipiyatları'na "Soykırım Oyunları" adını veren aktivistler, Airbnb'in sponsorluğunu çekmesini bekliyor.

Aktivistler, Airbnb ekibinin sanal ortamda kendileriyle ve Çin çalıştırma kamplarında zorla çalıştırılmış bazı insanlarla görüşme yapmasını talep ediyor.

Pekin Kış Olimpiyatları'na karşı kampanya ABD, Britanya, Kanada, Norveç, Finlandiya, Hollanda, Japonya ve Avustralya'da yürütülüyor.