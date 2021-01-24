Aktivistler, Bolsonaro'nun çevre suçları nedeniyle Uluslarası Ceza Mahkemesi'ne başvuruyor

Brezilya'da yerel liderler ve insan hakları grupları, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun çevre politikalarını ortadan kaldırmak ve yerlilerin haklarını ihlal ettiğine dair suçlamaların Uluslarası Ceza Mahkemesi'ne taşınmasını talep ediyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, avukat William Bourdon Uluslarası Ceza Mahkemesi'ne Bolsonaro'nun çevre tahribatındaki rolüyle ilgili ön inceleme başlatılması talebiyle dilekçe gönderdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Fatou Bensouda, dilekçeyi inceleyerek Bolsonaro hakkında inceleme başlatılıp başlatılmayacağına karar verecek. Dilekçeyi gönderen avukat Bourdon, "Amazon yangınlarını göz önünde bulundurursak bu konuda zamanla yarıştığımızı söyleyebiliriz" dedi.

Bolsonaro, 2019'da göreve geldiğinden bu yana ülkedeki yağmur ormanlarının pek çoğu tahrip edildi ve yerli toplulukların yaşam alanları tehlikeye girdi. Orman tahribatı son iki yılda yüzde 50 seviyesine çıktı. Ülkede çevreye yönelik suçlar yüzde 42 oranında düşerken Amazon Havzası'nda federal hükûmetin teşvik bütçesi yüzde 27.4 oranında kesildi.

İklim Gözlemevi isimli grubun yöneticisi Marcio Astrini "Senaryo gittikçe daha kötüleşirken hükûmet teşvikleri düşürüyor. Yaşananların iklime, insanlara ve ormanlara yönelik koordineli bir saldırı olduğunu görmek korkutucu" dedi.

Birleşmiş Milletler destekli Uluslararası Ceza Mahkemesi, çoğunlukla soykırım ve savaş suçları üzerine kararlar verdi. Öte yandan mahkeme, 2016 yılında alanını genişleterek büyük çevre ve kültür suçlarını da gündemine aldı.