Aktif internet kullanımı sağlığımızı etkiliyor

Yapılan araştırmalar, sağlık konularında bilgi almak ve başkalarını bilgilendirmek amaçlı sosyal medyayı ve interneti aktif olarak kullandığımızı gösteriyor.

Boehringer Ingelheim’da ilaç güvenliğinden sorumlu Eczacı Yelda Arıkan, Dijital Sağlık Zirvesi Türkiye toplantısında internet ve sosyal medyanın sağlık alanında kullanımıyla ilgili yapılan bazı araştırma sonuçlarını paylaştı.

milliyet.com.tr'nin haberine göre; hastaların bilgi almak adına başvurmuş oldukları kaynaklar üzere yapılan bir araştırma, hastaların ilk olarak doktor ve eczacının fikirlerine başvurduklarını ve internet üzerinden araştırma yapmayı tercih edenlerin yüzde 40 oranında olduğunu ortaya çıkartıyor.

Arıkan, “Yapılan araştırmalar, Türk kullanıcıların sosyal ağları ve interneti sağlık alanında da aktif bir şekilde kullandıklarını gösteriyor. Sağlık alanında interneti kullananlar daha çok hastalıklar, ilaçların etkileri ve yan etkileri konularında bilgi alıyorlar. Ayrıca, sağlık alanında internetin Türk doktorları tarafından kullanımı da yüzde 95’i buluyor” dedi.

İnternet kullanıcılarının üçte birinin, doktorlar, tedaviler ve kullandıkları ilaçlarla ilgili sosyal ağlar üzerinden arkadaşlarına tavsiyelerde bulunduğunu söyleyen Arıkan, buna paralel olarak, çeşitli hastalıklardan şüphelenen kişilerin sosyal ağlar üzerinden tavsiye almasının oranının da yüzde 39'u bulduğunu belirtiyor.

