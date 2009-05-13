Aktaş Group Brezilya'da fabrika açıyor

Hava süspansiyon sistemleri ile bu sistemi oluşturan parçalar ve kauçuk izolasyon malzemelerini üreterek 70'in üzerinde ülkeye ihracat yapan Aktaş Group, Almanya ve Bulgaristan'ın ardından üçüncü yurt dışı yatırımını, 19 Mayıs Salı günü Brezilya'nın Sao Paolo kentinde faaliyete geçirecek.



Aktaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Aktaş, yazılı açıklamasında, Brezilya merkezli Güney Amerika pazarında, global anlamdaki oyuncuların arasında "Airtech" markasıyla önemli bir pazar hedeflediklerini belirtti. Aktaş, şunları kaydetti:



"Dünyanın Çin, Hindistan ve Rusya gibi yükselen pazarları arasında yer alan Brezilya, geçtiğimiz yıl dünyayı saran ekonomik krize rağmen 2008'in dördüncü çeyreğinde büyüme açıklayan tek G20 ülkesidir. Şimdiden, ithalatla pazara giren ve ülkenin önde gelen tüm ana dağıtıcıları, OEM üreticileri ve sektör üreticileriyle iletişim kurulmuş ve Güney Amerika'daki Şili, Bolivya, Kolombiya ve Arjantin gibi bölgenin önde gelen ülkeleriyle temasa geçilerek kuruluşu takiben de bölge ülkelerine ihracata başlanacaktır."



Brezilya'da 2007 yılında pazar çalışmalarına başladıklarını anımsatan Aktaş, "2008 yılının ilk çeyreğinde ortaklık anlaşmasına dönüşerek, 2008'in son çeyreğinde yatırıma başladık. Krize rağmen üretim tesisimiz 19 Mayıs 2009'da faaliyete girecek. Bu yatırım, Aktaş Grup olarak vizyon ve hedeflerinden sapma olmadığının bir göstergesidir" görüşünü bildirdi.



Öte yandan, "Aktaş Marajo SA" adıyla Brezilya'nın başlıca sanayi merkezlerinden biri ve nüfus yoğunluğu bakımından Güney Amerika'nın en büyük kenti olan Sao Paolo'da kurulan fabrikada, üretimin yanı sıra tüm Güney Amerika ülkelerine de ihracat yapılması hedefleniyor.



Yılda 250 bin adetlik kapasiteyle üretime başlayacak olan tesiste, 2010-2011 yılında mevcut kurulu kapasitenin artırımı yönünde alınmış bir kararla yeni yatırımlar da şimdiden planlandı.

