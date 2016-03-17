Aktarlara yasak geldi; bitkisel karışım satılmayacak

Şifa arayan vatandaşların hastanelerden ve eczanelerden sonra bitkisel ilaçlar almak için sık sık gittiği aktarlara ayar geldi. Vitrinlerine “Nane gribe, adaçayı nezleye iyi gelir” yazısı asması yasaklanan aktarlar; güzelavrat otu, baldıran, kurtboğan, adasoğanı ve bitkisel karışım da satamayacak

Habertürk Gazetesi'nden Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş imzasıyla illere gönderilen “Aktarlar, Baharatçılar ve Benzeri Dükkânlar Genelgesi” ile birçok yasak hayata geçirildi. Buna göre bitkisel ürün satacak aktarlar, il sağlık müdürlüklerinden izin belgesi alacak. Ürünler, kapalı kaplarda ve hijyenik şartlarda satılacak.

Tarım ilaçları ve insan sağlığına zarar veren kimyasal maddeler aktarlarda satılamayacak. Böcek ilacı gibi ürünler sadece orijinal ambalajlarında satılabilecek.

Bitkisel karışım yasak

Aktar vitrinlerine, ürünlerin kullanılışına ilişkin etiket, ilan ve benzeri yazılar asılamayacak. “Adasoğanı diz ağrısına, güzelavrat otu baş ağrısına, nane gribe, adaçayı nezleye iyi gelir” gibi ifadeler de kullanılamayacak. Aktarlarda bitkisel karışım da yapılamayacak. Satılan bütün ürünlerin Türkçe ve Latince birer listesi dükkânın içine asılacak.

71 tehlikeli ürün

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun hazırladığı liste kapsamında 71 bitkisel ürünün aktarlarda satışı da yasaklandı. Bu ürünlerden bazıları şöyle: “Adasoğanı, kantarit, kuduz böceği, katran ruhu, kreozot, horosani, güzelavrat otu, pire otu, yüksük otu, balık otu, Ebu Cehil karpuzu, eşek hıyarı, kenevir, baldıran, sedef otu, hintyağı, altın kökü, pire otu, erkek eğrelti otu, çöpleme, bit otu, papaz otu, kurtboğan, amonyak, arsenik, göztaşı, banotu, Jaborandi yaprağı, kenepod esansı, kroton tohumu, çiğdem, adem otu, deli bal, lokman ruhu.”