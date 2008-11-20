Aktan'ın kızı protokolle aynı safta

Kalp ve karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden MHP İstanbul Milletvekili Gündüz Suphi Aktan için Dışişleri Bakanlığı'ndaki törenden sonra Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Buradaki cenaze törenine devletin zirvesi de katıldı. Törende MHP lideri Bahçeli, Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül yanyanaydı. Ancak en önemli ayrıntı Gündüz Aktan'ın kızı Nazan Aktan'ın cenazede protokolle birlikte saf tutması oldu.

Yaklaşık 2 haftadır Ankara'da Akay Hastanesi'nde tedavi gören Aktan, dün vefat etti. Aktan'ın, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastane tedavi altında tutulduğu öğrenildi.



Aktan için sabah Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın da katıldığı törende ise, ailesinin yanı sıra dışişleri mensupları da hazır bulundu.Törende Aktan'ın özgeçmişi okundu. Saygı duruşunun ardından Aktan'ın yakın arkadaşı Yaşar Yakış konuşma yaptı.



Gündüz Aktan ile arkdaşlıklarının 50 yılı olduğunu ifade eden Yakış,"Görevlerimiz sırasında sık sık bir araya gelirdik. Bu görüşmelerde felsefi tartışmalar yapardık. Bakanlıkta Gündüz'ün verdiği hizmet her zaman hayırla anılması gereken bir hizmettir. Türkiye çok büyük bir bilimadamını, diplomatını ve filozofunu kaybetti" dedi.



Dışişleri Bakanı Ali Babacan ise törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Türkiye değerli bir diplomasi, siyaset ve düşünce insanını yitirmenin acısını yaşıyor. Aktan, Dışişleri Bakanlığı'nın bir üyesi olarak yüreğimizde kalıcı bir yer edinmiştir. Düşünceleri ile iz bırakmıştır.İyi bir diplomat, iyi bir aydın, iyi bir siyasetçi olarak yaptığı her işte başarılı olmuştur. Aktan, gazetesindeki köşe yazarlığından ayrılırken yazdığı köşe yasızında 'çok uzağa gitmeyeceğim için allahasmarladık demiyorum demiştir. Aktan fiziken yakınımızda olmasa da anıları ile aramızda yaşayacaktır."



İstanbul’a getirilecek olan Aktan’ın naaşı Büyükada Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



Gündüz Aktan kimdir?



Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 7 Ağustos 1941'de doğan Aktan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Bir dönem İçişleri Bakanlığı'nda çalışan, Dışişleri Bakanlığı'nda Atina Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Temsilciliğinde Büyükelçilik, siyasi işlerden sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve Tokyo Büyükelçiliği görevlerinde bulunan Aktan, köşe yazarlığının yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütlerinde başkanlık yaptı ve TOBB'un Başkanlık Dışişleri Danışmanlığı görevini yürüttü.



Ermeni meselesi ve Türk dış politikası ile ilgili birçok yazısı yayımlanan Aktan, geçen yıl yapılan genel seçimlerde MHP'den 23. Dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi olan Aktan, evli ve 2 çocuk babasıydı.