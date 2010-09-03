Aktan: Konuşma bana ait ama montaj var

T24 - Yargıtay üyelerine ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının bazı internet sitelerinde yayınlanması Ankara'yı karıştırdı. Kayıtlardaki bir sesin sahibi olduğu iddia edilen Yargıtay üyesi Yaver Aktan, Cumhuriyet'e verdiği röportajda sesin kendisine ait olduğunu konuşmayı inkâr etmedi, 'analiz ve günlük sohbet' olarak nitelendirdi.



Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, ses kayıtlarının içerik itibariyle hiçbir zaman tasvip edilecek bir şey olmadığını belirterek, "Bir yargıtay üyesinin, hakimin, insanın söyleyebileceği, konuşabileceği şeyler değil" dedi. MHP'li Şandır'a göre, "Adalet pusu kurmaz, bu kişiler o konumdan uzaklaştırılmalı."

Şok eden ses kaydı



Ankara, bazı internet sitelerinde yer alan ve Yargıtay üyelerine ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarıyla çalkalanıyor. "Referandumdan ‘hayır’ oyu çıkması için Abdullah Öcalan’a ihtiyaç olduğu", "BDP’nin ‘KCK operasyonlarıyla canınıza okuyacaklar’ diye ‘hayır’ safına çekildiği" şeklindeki konuşmaların yer aldığı ses kayıtlarına iki ayrı doğrulama geldi. Kayıttaki sesin sahibi olduğu iddia edilen Yargıtay 8. Daire Üyesi Hamdi Yaver Aktan, konuşmaların kendisine ait olduğunu kabul etti ancak değişik zamanlardaki konuşmaların montajlandığını iddia etti. BDP’yi iknaya gönderildiği iddia edilen Avukat Turgut Kazan da "BDP’ye gittim, KCK’yı da konuştuk" dedi.

"Konuşma bana ait ama montaj var"



'Referandumda hayır çıkması için Abdullah Öcalan'a çok ihtiyaç var' dediği ileri sürülen Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi Hamdi Yaver Aktan, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, kayıttaki sesin kendisine ait olduğunu kabul etti. "Bunlar Yargıtay’daki ortam dinlemeleri. Değişik zamanlardaki konuşmalar sanki tek bir konuşmaymış gibi montajlanıyor. Yeni de değil. Tahminime göre Mart yada Nisan ayında" dedi. Turgut Kazan’ı BDP’ye gönderdiği iddiası için "Bu da montaj. Böyle birşey asla sözkonusu değil" diyen Aktan şöyle devam etti: "Bölge oylarının önemli olduğunu konuştuk. Oylarda bir bloklaşma olması halinde bunun kötü olacağını."

"Demirtaş ile KCK'yı da konuştuk"



Ergenekon sanığı Başsavcı İlhan Cihaner’in avukatı Turgut Kazan ise, BDP’li Selahattin Demirtaş ile görüştüğünü ve KCK operasyonlarını da konuştuğunu söyledi. Görüşmenin Yargıtay üyesi Aktan’ın yönlendirmesiyle olmadığını söyleyen Avukat Kazan, "Kayıtlarla oynanmıştır. İlhan Cihaner’in durumunu görüşmek için Devlet Bahçeli, Deniz Baykal ve Selehattin Demirtaş’tan randevu alıp görüştüm" dedi. "KCK’yı konuştunuz mu" sorusuna Kazan "Tam hatırlamıyorum. Demirtaş da böyle bir KCK operasyonunu görüşmüş olabileceğimizi söylüyor. Tabi ki görüşmüşüzdür" dedi.



