Nurgül Yeşilçay'ın Altın Portakal Yarışması'nda ödül alamaması her zaman konu oldu. Yeşilçay önceleri ödül alamamasını sert dille eleştirirken, daha sonra "yerim portakalını" diye esprili beyanatlar vermişti. Şimdi de ödül alamamasının sebebini, Sezen Aksu olarak gösterdi. Müjde Ar, Çiğdem Anad, Pınar Kür ve Aysun Kayacı'nın sunduğu "Haydi Gel Benimle Ol" programının ilk kadın konuğu Nurgül Yeşilçay, esprili sözleriyle dikkatleri çekti.



Söz ödüllere gelince Yeşilçay "Bir tek Altın Portakal'dan ödül gelmedi" diye başladı anlatmaya ve "Biliyor musunuz? Ben Sezen Aksu yüzünden ödül alamıyorum" diyerek herkesi hayrete düşürdü.



'Sezen Aksu hakkımda muhteşem şeyler söylüyor'



Yeşilçay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezen Aksu her sene Altın Portakal'a gidiyor. Konser veriyor. Ben de hep orada oluyorum. Benim hakkımda ileri geri muhteşem şeyler söylüyor."Müjde Ar, tam bu noktada Yeşilçay'a "Sezen Aksu'ya inat sana ödül vermiyorlar mı diyorsun şimdi?" diye sorunca Yeşilçay sözlerine "espri tabii" diyerek ekledi.



Yeşilçay'a göre Altın Portakal'da ödül verme sistemi yanlıştı. "Ama yapacak bir şey yok, dünyada da böyle" dedi...