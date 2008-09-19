T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Aksu yüzünden ödül alamıyorum'

Nurgül Yeşilçay "Haydi Gel Benimle Ol" adlı programda Sezen Aksu yüzünden ödül alamadığını söyledi

19 Eylül 2008 03:00

Nurgül Yeşilçay'ın Altın Portakal Yarışması'nda ödül alamaması her zaman konu oldu. Yeşilçay önceleri ödül alamamasını sert dille eleştirirken, daha sonra "yerim portakalını" diye esprili beyanatlar vermişti. Şimdi de ödül alamamasının sebebini, Sezen Aksu olarak gösterdi. Müjde Ar, Çiğdem Anad, Pınar Kür ve Aysun Kayacı'nın sunduğu "Haydi Gel Benimle Ol" programının ilk kadın konuğu Nurgül Yeşilçay, esprili sözleriyle dikkatleri çekti.

Söz ödüllere gelince Yeşilçay "Bir tek Altın Portakal'dan ödül gelmedi" diye başladı anlatmaya ve "Biliyor musunuz? Ben Sezen Aksu yüzünden ödül alamıyorum" diyerek herkesi hayrete düşürdü.

'Sezen Aksu hakkımda muhteşem şeyler söylüyor'

Yeşilçay sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sezen Aksu her sene Altın Portakal'a gidiyor. Konser veriyor. Ben de hep orada oluyorum. Benim hakkımda ileri geri muhteşem şeyler söylüyor."Müjde Ar, tam bu noktada Yeşilçay'a "Sezen Aksu'ya inat sana ödül vermiyorlar mı diyorsun şimdi?" diye sorunca Yeşilçay sözlerine "espri tabii" diyerek ekledi.

Yeşilçay'a göre Altın Portakal'da ödül verme sistemi yanlıştı. "Ama yapacak bir şey yok, dünyada da böyle" dedi...

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24