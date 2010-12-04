Aksu, WikiLeaks komisyonunun başında

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, WikiLeaks belgelerinde kendisi, partisi ve çalışma arkadaşlarına yönelik ifadeleri nedeniyle Amerikalı diplomatlara yönelik hukuki süreçle ilgili komisyon oluşturdu. Wikileaks belgelerinde hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Aksu komisyonun başına getirildi.



Başbakan Erdoğan başkanlığında dün toplanan AKP MKYK, Wikileaks’te yayımlanan belgelere yönelik dava sürecinin nasıl şekilleneceğini tartıştı. Viyana Sözleşmesi’nin diplomatlara, görev yaptıkları ülkelerden, birtakım belgeleri kendi ülkelerine gönderme yetkisini verdiği üzerinde durulan toplantıda alternatif olarak ABD iç hukukunun incelenmesi kararlaştırıldı.





Bu diplomatlara nerede, nasıl dava açılabileceğini araştıracak bu komisyonun başına da WikiLeaks belgelerinde hakkında ağır ifadelere yer verilen AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu getirildi.



Başbakan Erdoğan, partilileri de yabancı diplomatlarla görüşmeleri konusunda uyararak, “Arkadaşlarımızın kimlerle ne konuştuğuna dikkat etmesi gerek” dedi.







Toplantıda hem hukuki süreci belirlemek hem de açıklanan belgeleri takip etmek için AKP içinde bir komisyon oluşturuldu. “İşin peşinin bırakılmamasını” isteyen Erdoğan, toplantıda AKP'lilerin büyükelçilerle konuşurken dikkatli olması talimatını da verdi.



Toplantıda dava konusunda formül çıkmazı da yaşandı. Bazı üyeler, diplomatların ülkelerine bazı konuları abartarak geçmesinin normal olduğunu dile getirdi. Bazı üyeler ise, “Hakaret dışında bu normaldir. Ancak bize yapılan hakaretlerin de hesabını tabii ki sormamız gerekir” dedi.



Belge bekleniyor

AKP yönetimi, hukuki sürece ilişkin çalışmayı başlatırken, davaların açılması için WikiLeaks belgelerinin tamamının açıklanmasını bekleme kararı aldı. Bir AKP yöneticisi, “Daha binlerce belgeden söz ediliyor. Bu konuda hukuki süreci başlatmak için bütün bunları görmek gerekiyor. Bütün belgeler açıklandıktan sonra tabloyu daha net bir şekilde görme imkanı da olacaktır” dedi.



