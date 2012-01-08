-Aksu: ''Söyleyecek bir şey yok'' BARTIN (A.A) - 07.01.2012 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklanmasına ilişkin, ''Söyleyecek bir şey yok. Yeteri kadar herkes konuştu'' dedi. Abdülkadir Aksu, erkek kardeşi Azmi Aksu'nun oğlu Jandarma Yüzbaşı Serhan Aksu'ya, avukat Aslı Tezel'i istemek için eşi Emine Aksu ile Bartın'ın Amasra ilçesine geldi. Amasra Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde bir süre dinlenen Aksu, bir gazetecinin, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklanmasına ilişkin sorusu üzerine, ''Söyleyecek bir şey yok. Yeteri kadar herkes konuştu'' dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aksu, Bartın'a hayırlı bir iş için geldiklerini belirterek, ''Bartın'dan kız alacağız. Allah hayırlı uğurlu etsin'' diye konuştu. Abdülkadir Aksu ve eşi, daha sonra Tezel ailesinin Çakrazova köyündeki evine gitti. Aksu ailesini, Aslı Tezel'in babası Ahmet ile eşi Sündüz Tezel ve çocukları karşıladı. Aksu, kız isteme merasimi sırasında gazetecilerin fotoğraf çekme talebini geri çevirmedi.