T24 LogoT24 Logo
Politika

Aksu: ''Söyleyecek bir şey yok'' BARTIN (A.A)

08 Ocak 2012 04:49

-Aksu: ''Söyleyecek bir şey yok'' BARTIN (A.A) - 07.01.2012 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklanmasına ilişkin, ''Söyleyecek bir şey yok. Yeteri kadar herkes konuştu'' dedi. Abdülkadir Aksu, erkek kardeşi Azmi Aksu'nun oğlu Jandarma Yüzbaşı Serhan Aksu'ya, avukat Aslı Tezel'i istemek için eşi Emine Aksu ile Bartın'ın Amasra ilçesine geldi. Amasra Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde bir süre dinlenen Aksu, bir gazetecinin, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklanmasına ilişkin sorusu üzerine, ''Söyleyecek bir şey yok. Yeteri kadar herkes konuştu'' dedi.  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aksu, Bartın'a hayırlı bir iş için geldiklerini belirterek, ''Bartın'dan kız alacağız. Allah hayırlı uğurlu etsin'' diye konuştu.  Abdülkadir Aksu ve eşi, daha sonra Tezel ailesinin Çakrazova köyündeki evine gitti. Aksu ailesini, Aslı Tezel'in babası Ahmet ile eşi Sündüz Tezel ve çocukları karşıladı. Aksu, kız isteme merasimi sırasında gazetecilerin fotoğraf çekme talebini geri çevirmedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24