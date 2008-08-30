Aksu Sarımsak Festivali'nde

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 22'ncisi düzenlenen Kültür ve Sarımsak Festivali etkinliklerinin ikinci gününde Sezen Aksu sahne aldı. Yaklaşık 30 bin kişiye seslenen sanatçıya Taşköprü'nün dünyaca ünlü sarımsağı hediye edildi.



Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali ile Ulu Önder'in Taşköprü'ye gelişinin 83. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Sezen Aksu, Taşköprü Festival Meydanı'nda sevenleriyle buluştu.



Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı, birbirinden güzel parçalarının yanı sıra esprileriyle de izleyenleri güldürdü.



Bu gecenin, anne ve babasının da evlenme yıl dönümü olması nedeniyle kendisi içinde özel bir gün olduğunu belirten Aksu, erkeklere seslenerek, ''Küpe ve sürme şeklindeki aksesuarlar erkeklere daha çok yakışıyor. Vicdanınız rahat, içiniz temizse korkmadan süslenin'' dedi.



Şarkıcının dansçılarının da gösteriler sunduğu programda, Taşköprü Kaymakamı Ayhan Kartlı ve Belediye Başkanı Mustafa Günay, ünlü sanatçıya plaket ve Taşköprü'nün dünyaca ünlü sarımsağını hediye etti.



Yaklaşık 30 bin kişinin dinlediği Sezen Aksu için Samsun, Sinop, Karabük başta olmak üzere şehir dışından da çok sayıda hayranı Taşköprü'ye geldi.

