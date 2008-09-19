Aksu, Londra Moda Haftası'nda

Aksu'nun defilesinde salon ağzına kadar dolarken, çoğu ayakta kalan konuklar, modacının organze, tül, şifon, gibi transparan kumaşları, dokulu koton, düşes saten gibi kumaşlarla zenginleştirdiği modelleri uzun süre alkışladı.



Aksu'nun biye, el dikişi gibi iç detayları giysilerin dış yüzeyinde kullandığı koleksiyonun ana renklerini pastel renk paleti oluşturdu. Aksu'nun giysilerinde sarı, somon, lila ve grinin yanı sıra siyah-beyaz kontrastına da sıkça yer verildi.



Koleksiyonunun başlangıç noktasını İsviçre'nin Cenevre kentine yaptığı seyahat sırasında Plein Palas antika marketinde gördüğü yağlı boya resimlerin solmuş renklerinin ve tozun altından görünen canlı renklerinin buğulu görüntüsünün oluşturduğunu belirten Bora Aksu, koleksiyonun genelinde 1950'li yılların özel kıyafetlerinin yapılanma tekniğini kullandığını ifade etti. Bunun da kıyafetlerin iç detaylarının dış görüntüsünde kullanılması olduğunu kaydeden Aksu, 2009 yaz koleksiyonunun heyecan verici bir başka işbirliğini de Japon şapka tasarımcısı Misa Harada ile yaptıklarını söyledi.



Aksu, Sex and the City dizisindeki yıldızların şapkalarıyla Hollywood yıldızı Jeanifer Aniston'ın düğün şapkasını yapan Misa'nın, aynı zamanda kendisi için de çalıştığını belirtti. Gelecek günlerde koleksiyonunu Paris'e götüreceğini ve burada da bir defile düzenleyeceğini belirten Aksu, ayrıca Salvador Dali Enstitüsü için nisan ayında özel kıyafet tasarlamak üzere davet edildiğini, bundan sonra da farklı sanatçılarla işbirliği yapmayı sürdüreceğini ifade etti.



Cantral Saint Martins okulundan 2002 yılında yüksek dereceyle mezun olan Bora Aksu, ilk defilesini hemen mezun olduğu yıl Londra moda haftası çerçevesinde düzenlemişti. Aksu, İngiltere Moda Konseyi tarafından Londra moda haftası resmi listesine bu kadar çabuk alınan ender modacılardan biri olarak tanınıyor.



Yeni kuşak modacı ödülünü 4 kez üst üste kazanan Bora Aksu, Keira Knightley, Kristen Dunst, Elizabeth Jagger ve Tori Amos gibi ünlü sanatçıları giydiriyor.

