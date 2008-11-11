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Politika

Aksu, Fırat'ın yerine oturmadı!

Geçen hafta sürpriz bir şekilde partideki görevlerinden istifa eden Fırat, AKP grup toplantısına katılmadı. Fırat'ın yerine atanan Aksu da, ısrarlara rağmen Fırat’ın ot

11 Kasım 2008 02:00

AKP Grup toplantısında, gözler geçen hafta süpriz bir şekilde partideki görevinden istifa eden Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ı aradı. AKP Genel Başkan Yardımcılığı'na atanan eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ise tüm ısrarlara rağmen Fırat’ın oturduğu koltuğa oturmadı.

AKP’nin Meclis’te grup toplantısı uzun bir aradan sonra Başbakan ve Genel Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AKP’nin bugün yapılacak il başkanları toplantısı öncesi AKP Grup toplantısını izlemek üzere Meclis'e gelen il başkanı ve çok sayıda belediye başkanı grup salonunu doldurunca, milletvekilleri ayakta kaldı. Çok sayıda milletvekili Erdoğan’ın grup konuşmasını ayakta dinlemek zorunda kaldı.
Uzun bir aradan sonra çok sayıda türbanlı kadın seçmenler de grup toplantısını izleyenler arasında yerlerini aldı. 

Fırat katılmadı

Toplantıda gözler, geçen hafta süpriz bir şekilde, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek genel başkan yardımcılığı ve merkez karar yürütme kurulu üyeliğinden istifa eden Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ı aradı. Grup toplantısı öncesi milletvekilleri Fırat’ın istifasını değerlendirmek istemediler. Gazetecilerin bu konuda soruları yanıtsız kaldı.

Fırat’ın yerine atanan eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ise uzun bir süre tebrikleri kabul etti.
Yıllardır grup salonunda hiç değişmeyen kuralı da bugün Aksu bozdu. Grup salonunda Başbakan'ın solunda genel başkan yardımcısı (eskiden Fırat), sağında ise grup başkanvekili otururdu. Bugün ise Aksu sağ tarafta oturmayı tercih etti. Milletvekilleri ''Sayın bakan sizin koltuğunuz sol taraf'' diye hatırlatmalarına rağmen Aksu yıllardır Fırat’ın oturduğu bölüme ısrarlara rağmen oturmadı.
AKP Grup Başkanvekili Sadullah Ergin de aynı hatırlatmayı yapmasına rağmen Aksu’nun Fırat’ın oturduğu koltuğa oturmaması gözlerden kaçmadı.

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