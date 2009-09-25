Aksu, Demirören'e rakip oluyor

Beşiktaş'ta Ocak ayında yapılacak Olağan Genel Kurul'da eski asbaşkanlardan Murat Aksu, başkan Yıldırım Demiören'e rakip oluyor. Aksu'nun 5 Ekim'de düzenleyeceği basın toplantısıyla başkan adaylığını açıklayacağı öğrenildi.



Beşiktaş'ta Ocak ayında yapılacak kongre öncesi eski asbaşkanlardan Murat Aksu, başkan adaylığını resmen açıklamaya hazırlanıyor.



Uzun süredir liste çalışması yapan Murat Aksu'nun, yönetim kurulunda yer alacak bazı isimleri netleştirdiği, bazı isimlerle ise görüşme halinde olduğu öğrenildi.



Aksu'nun 5 Ekim'de yapacağı basın toplantısıyla adaylığını açıklaması ve yönetim kurulu üyelerini basına tanıtması bekleniyor



Başkan Yıldırım Demirören'in de ailesinin sıcak bakmamasına karşın kongrede yeniden aday olacağı öğrenildi.



Denizli'nin yardımcıları Rusya'ya gidiyor



Öte yandan CSKA Moskova maçının hazırlıklarına devam siyah-beyazlılarda yardımcı antrenörler Tayfur Havutçu ve Stefano Marrone, teknik direktör Mustafa Denizlinin isteği doğrultusunda Rusya'ya gidiyor.



Havutçu ve Marrone, CSKA Moskova'nın Cumartesi günü Zenit ile oynayacağı karşılaşmayı izleyip rakipleri hakkında son bilgileri Denizli'ye aktaracak.

