Aksu: CHP karada boğuldu

İçişleri eski Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Aksu, CHP'nin sahil kentlerini aldığını ama karada boğulduğunu söyledi.



Mikro kredi bürosunun açılışı için Burdur'a gelen Abdulkadir Aksu, Vali İbrahim Özçimen'i makamında ziyaret etti. Protokolün, İl Özel İdaresi ile Türkiye İsrafı Önleme Genel Başkanlığı arasında imzalanacağını söyleyen Aksu, bu sosyal vakıfların mülki amirlerin bakıma ihtiyacı olana, hasta olana destek vermelerini kolaylaştırdığını söyledi. Daha sonra Belediye Başkanı AKP'li Sebahattin Akkaya'yı ziyaret eden Aksu, buradan da mikro kredi bürosunun açılışı için İl Özel İdaresi'ne geçti.



Aksu, “Mikro kredi uygulaması hayata geçmiş durumda. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Hükümetimizin sosyal projelerle uyumlu olması ve sırf kadınları üretime katacak bir proje olmasından dolayı bu proje çok önemli” dedi. Konuşmalar sonrası Aksu, Vali Özçimen ve Türkiye İsrafı Önleme Genel Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül ve arasında protokol imzalandı. İmza törenin ardından İl Özel İdaresi binasının altında kurulan Türkiye Grameen Mikrokredi programı Burdur Şubesi'nin açılışı yapıldı.



Daha sonra AKP parti binasını ziyaret eden Aksu, 29 Mart'taki yerel seçimleri değerlendirdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aksu, şunları söyledi:



“Bu seçimlerde kendimizle yarıştık. Muhalefet de bunu kabul ediyor. Bizi daha önce aldığımız oyla mukayese etmeye çalışıyorlar. Çıtayı biz yüksek tuttuk. Kendi puanını örnek göstererek kıyaslayamıyor. Bize ‘Siz 2007 sonuçlarını yakalayamadınız’ diyor. Yüzde 39 başarıdır. Moralimizin bozulacağız zaman değil, dikkatlerimizin daha toplanması gereken zamandır. Seçimlerde partimiz, bütün illerde yüzde 10 barajını aşmıştır. Yani bu yerel değil de genel seçim olsaydı bir her ilden 1 milletvekili çıkaracaktık. CHP sahil kentlerini aldı ama karada boğuldu. Biz ise seçimi kaybettiğimiz illerde İl Genel Meclisi'nde 1'inci parti olarak çıktık.”









