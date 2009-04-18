Aksu: Bir asker gibi göreve her zaman hazırım

Say’dan Sezen Aksu'ya mektup

Facebook’ta yazdığı mektupla Sezen Aksu’ya sitem edip 'Bir tek sorum var; Daha ne kadar sessiz kalacaksın? Türkan Hoca’yı o halde görünce için acımadı mı?' diyen Fazıl Say’a, yanıt geldi. Televizyonda konuşan Sezen Aksu, "Türkiye'ye kişisel olarak borcum var bir asker gibi her zaman görevdeyim" dedi.Uğur Dündar yönetimindeki Star Haber'e katılan Sezen Aksu, Türkan Saylan'ın da konuk olduğu programda, Fazıl Say'a “Türkan Hoca ve onun etrafındaki insanlar bir sürü çocuk yetiştiriyor. Bu dava buna engel olmamalı. Benim ülkeme ve Türkan Hoca'ya borcum var. Bir asker gibi her zaman görevdeyim. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım” şeklinde karşılık verdi.