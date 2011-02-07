-AKSOY'UN AVUKATI: BU HEYKELİ KİMSE YIKAMAYACAK KARS (A.A) - 07.02.2011 - Kars'ta tartışmalara neden olan ''İnsanlık Anıtı''nın heykeltıraşı Mehmet Aksoy'un avukatlarından Turgut Kazan, ''Türkiye'de eğer hukuk devleti yaşayacaksa bu heykeli ya da bu İnsanlık Anıtı'nı kimse yıkamayacaktır'' dedi. Kazan, Kars'taki İnsanlık Anıtı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu anıtı ilk defa gördüğünü ve görsel olarak şehre güzellik kattığını söyledi. Anıtı yerinde incelemek için Kars'a geldiğini belirten Kazan, ''Daha bitmemiş ama bana göre çok görkemli. Bir başkası 'ucube' gibi de görebilir. Onu doğal sayarım. Bir sanat eserini yıkmayı çağ dışı bir anlayış olarak, yasaya aykırı bir yaklaşım olarak görüyorum ve zaten öyle görünmesi gerekir'' diye konuştu. İnsanlık Anıtı'nın yıkımıyla ilgili olarak Kars Belediye Meclisinin aldığı kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Erzurum İdare Mahkemesinde dava açıldığını ifade eden Kazan, şunları kaydetti: ''Türkiye'de eğer hukuk devleti yaşayacaksa bu heykeli ya da bu İnsanlık Anıtı'nı kimse yıkamayacaktır. Bugün Erzurum İdare Mahkemesine Kars Belediye Meclisinin kararının iptali için dava açtık. Duruma göre, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine de başvuracağız. Bir sanat eserinin bu kadar kolay ve hoyratça yıkılamayacağına inanmak istiyorum.'' Kazan, Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş'un heykelin bulunduğu alanı sit alanı olarak söylediğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kars Belediye Başkanı, 'burası sit alanı' diyor. Doğru söylemiyor. Burası sit alanı değil. Bugüne kadar verilmiş bütün kararlarda, buranın sit alanı olmadığı açıkça belirtiliyor. Yine Kars Belediye Başkanı 'Yüksek Koruma Kurulu, yıkım kararı verdi' diyor, bu da doğru değil. Yüksek Koruma Kurulu yıkım kararı vermemiştir. Sadece 'Bu mülkiyet sorunu çözülerek belediyece yeni bir başvuruda bulunulması gerekir' demiştir. Kültür Bakanı'nın kendisi de zaten Belediye Meclisinin böyle bir yetkisi olmadığını söylemiştir. Durum bu kadar açık.''