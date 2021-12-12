Aksoy Araştırma: Cumhur İttifakı’nın oy kaybı sürüyor, vatandaş “Türkiye kötüye gidiyor” diyor

Aksoy Araştırma tarafından düzenli olarak yapılan Türkiye Monitörü araştırmasının 2021 Ekim ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre halkın en önemli sorunu hayat pahalılığı olurken, katılımcıların yüzde 76’sı ülkenin kötüye doğru gittiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 65’i karar verici olması durumunda parlamenter sistemi getireceğini belirtirken yüzde 55’i de erken seçim gerekli dedi. Öte yandan araştırmaya göre Cumhur İttifakı’nın oy oranındaki kayıp sürerek 39.4’e indi ancak AKP hâlâ en çok oy oranına sahip.

Katılımcıların yüzde 65,2’si parlamenter sistemi getireceği yönünden görüş bildirdi. Yüzde 34,8 ise başkanlık sistemiyle devam edeceği yönünde görüş bildirdi. AKP seçmeninin yüzde 38,4’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 52,9’u parlamenter sistemi getireceği yönünde görüş bildirdi.

Cumhur İttifakı'nın oy kaybı sürüyor

Türkiye Monitörü araştırmasında katılımcılardan olası bir seçim olması durumunda hangi partiye oy verecekleri soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 14,2’si kararsız olduğunu, oy kullanmayacağını ve belirtmek istemediğini ifade etti. Yüzde 14,2’lik grup dağıtıldığında olası bir seçimde en yüksek oy oranını alan parti yüzde 30,7 ile AKP oldu. Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’nin oy oranı ise yüzde 8,7 oranındaydı. Buna göre Cumhur İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 39,4 oldu.

Olası bir genel seçimde en yüksek oy oranını alan ikinci parti yüzde 28,3 ile CHP oldu. Millet İttifakı’nın diğer ortağı İyi Parti’nin oy oranı ise yüzde 14,1 seviyesindeydi. Bu bağlamda Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 42,4 oldu. HDP’nin oy oranı yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşirken AKP’den ayrılarak kurulan DEVA Partisi’nin oy oranı yüzde 2,6, Gelecek Partisi’nin oy oranı ise yüzde 1,1 seviyesindeydi. Genel olarak değerlendirildiğinde AKP’nin sene başından bu zamana kadar oy kaybı yaşadığı, ancak buna rağmen en yüksek oy oranına sahip olan parti olduğu gözlemlendi.

Vatandaş “Türkiye kötüye gidiyor” dedi

Araştırmada katılımcılara Türkiye’nin genel olarak gidişatı hakkında da çeşitli sorular yönlendirildi. Katılımcıların yüzde 76’sı Türkiye’nin kötüye gittiği yönünde görüş bildirirken sadece yüzde 9,1’lik kesim Türkiye’nin iyiye gittiği düşüncesinde. Türkiye’nin aynı olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10,6, Türkiye’nin gidişatıyla ilgili kararsız olduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 4,3 oldu.

Parti bazında incelendiğinde Türkiye’nin gidişatıyla ilgili diğerlerine göre daha olumsuz görüş bildiren gruplar CHP, İyi Parti ve HDP grupları oldu. Türkiye’nin kötüye gittiğini belirten parti grupları sırasıyla yüzde 94,2, yüzde 95,7 ve yüzde 97,2 oldu.

AKP ve MHP seçmeninde de Türkiye’nin gidişatıyla ilgili olumsuz görüş hâkim durumda. AKP seçmeninin yüzde 61,4’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 60,8’i Türkiye’nin kötüye gittiğini belirtti.

“Ülkenin en büyük sorunu hayat pahalılığı”

Geçen aylardan farklı olarak Türkiye Monitörü ekim ayı araştırmasında seçmene Türkiye’nin en önemli sorunu açık uçlu olarak soruldu ve seçmenden aklına gelen ilk sorunu söylemesi istendi. Kelime analizi yöntemiyle analizi yapılan soruda seçmen en büyük sorun olarak ekonomi, hayat pahalılığı, enflasyonu ve işsizliği işaret etti. Ekonomik gidişatın seçmenin algısını doğrudan etkilemesi bu kapsamda dikkat çekti.

Yıl sonu yaklaştıkça asgari ücrete gelecek zamla ilgili görüşmeler ve konuşmalar yeniden başladı. Buna paralel olarak Türkiye Monitörü ekim ayı araştırmasında katılımcılara üç farklı soru yöneltildi. Bu sorular Türkiye’de dört kişilik bir ailenin gelirinin ne kadar olması gerektiğine yönelikti.

• Katılımcılardan açık uçlu olarak talep edilen rakamların analizi sonucunda seçmenin dört kişilik bir aile için belirlediği en düşük gelir 7.516 TL oldu.

• Parti bazında incelendiğinde CHP, HDP ve İyi Parti seçmenlerin Türkiye ortalaması üzerinde rakamlar belirlerken, AKP ve MHP seçmenleri Türkiye ortalaması altı rakamlar belirledi.

• Türkiye’de ideal ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik diğer bir soru bir kişinin geliri üzerinden seçmene soruldu.

• Seçmene göre Türkiye’de bir kişinin sahip olması gereken gelir ortalama 4.719 TL’ydi.

Yüzde 55’lik kesim “erken seçim gerekli” dedi