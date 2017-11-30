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AKSİAD Başkanı Çelik: Fuar alanı Akyurt’un hakkı

Hakkı TÜRKDAĞ/AKYURT(Ankara), (DHA)- AKYURT Sanayici İş Adamları Derneği (AKSİAD) Başkanı Ali Tekin Çelik, temeli atılan ancak bir dizi sorun nedeniyle bitirilemeyen Ankara Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi inşaat alanıyla ilgili gündeme gelen adres değ

30 Kasım 2017 18:30

Hakkı TÜRKDAĞ/AKYURT(Ankara), (DHA)- AKYURT Sanayici İş Adamları Derneği (AKSİAD) Başkanı Ali Tekin Çelik, temeli atılan ancak bir dizi sorun nedeniyle bitirilemeyen Ankara Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi inşaat alanıyla ilgili gündeme gelen adres değişikliğinin Ankara açısından zaman kaybı olduğunu söyledi. Çelik, “Daha birkaç gün önce ihaleye çıkmış bir projenin yerini değiştirmek hem şu ana kadar yapılanları heba etmek hem de havaalanı gibi bir avantajı dikkate almamaktır. Fuar alanı, Akyurt’un hakkıdır” dedi.
Ankara’da fuar alanının belirlenmesine yönelik tartışmaların çok uzun yıllar devam ettiğini belirten Çelik, 21 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 330 hektarlık bir alanın Ankara Uluslararası Fuar ve Gelişme Sahası Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edildiğini ve havaalanının varlığı nedeniyle Akyurt tercihinin uluslararası fuar kriterlerine de uyduğunu söyledi. AKSİAD Başkanı Ali Tekin Çelik, 2015 yılının Mayıs ayında da inşaatın temelinin atıldığını hatırlatarak, “Ancak TOBB, ATO, ASO gibi kuruluşlar ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önceki başkanı Melih Gökçek arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle iki yıldır inşaat çürümeye terk edildi” dedi.
Yaklaşık iki ay önce de ortakların üzerinde uzlaşma sağladıkları bir projenin şekillendiğini ve ihale tarihinin 24 Aralık olarak açıklandığını belirten AKSİAD Başkanı Ali Tekin Çelik,  “Kulislerde Etimesgut’taki şeker fabrikası arazisi yeniden konuşulur hale geldi. Fuar alanının Akyurt’ta yapılacak olmasını hala içlerine sindiremeyen iş çevrelerinin ‘ziyaretçiler havaalanından iner fuar alanına gider, şehirde harcama yapmaz’ gibi bazı argümanlar geliştiriyor” diye konuştu.
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İzmir Fuar Alanı’nın Adnan Menderes Havaalanı’na 5 kilometre uzaklıkta olduğunu, Antalya Expo’nun havaalanının yanı başında yer aldığını, İstanbul’daki üçüncü havalimanı yanı başında yeni bir fuar alanı planlandığını söyleyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tam ihale yapılacağı sırada yeniden başa dönülmesi hem Ankara hem Akyurt için her açıdan kayıptır. Hem bölge belediyelerimiz hem bizler kendimizi bu projeye hazırlamıştık. Şimdi adres değişikliğinin gündeme gelmesi büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Biz, fuar alanının Akyurt’un hakkı olduğuna inanıyoruz. Konuyu, ilgili makamlarla görüşmek için girişimlerde bulunacağız.”

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