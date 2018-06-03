Akşener'in yolunu kesen çöp kamyonu için emniyetten açıklama: Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a da yapıldı!

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Gaziantep'teki mitinginin ardından Osmaniye'ye giderken konvoyunun ilerlemesinin bir çöp kamyonu tarafından engellendiği iddiasına ilişkin Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaparak, yolun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve diğer siyasi parti liderlerinin mitinginde uygulanan tedbirlerin uygulandığını yolun bombalı araç saldırılarına karşı alınan tedbirler kapsamında kapatıldığını bildirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu. Akşener, "Bu milletin kaynaklarıyla önümüze engeller dikenlerin devri bitiyor. Engelleri aşa aşa, tuzakları boza boza geliyoruz. Engelleri aşa aşa geliyoruz. Bu ülkeyi yönetenler, çöp kamyonları ile bizi durdurabileceklerini sanıyorlarsa, yanılıyorlar. Bu yürüyüşü ve Anadolu kadınının başlattığı bu tülbent devrimini #Durduramayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Şahin: Akşener mağduriyet üretmesin

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çöp kamyonu ile yolunun kesildiği iddialarına ilişkin, "Kimse mağduriyet üretmesin" dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin basın açıklamasını da paylaştı.

Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve diğer siyasi parti liderleri miting programlarında uygulanan tedbirlerin aynısının bugün (dün) İYİ Parti tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde uygulandığını açıkladı. Açıklamada; muhtemel bombalı araç saldırılarına karşı ana bulvar ve arterlerin tedbirler kapsamında kapatıldığına dikkat çekildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;

Aynı tedbirler alındı

"İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından bugün 13:00-16:20 saatleri arasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir miting programı yapılmıştır. Söz konusu miting programı nedeniyle Emniyet Müdürlüğü'müzce yapılan değerlendirmeler neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve siyasi parti genel başkanları tarafından geçmişte yapılan miting tedbirleri ışığında 24 Haziran seçimleri nedeniyle yapılacak mitingler için belirlenen güvenlik önlemleri uygulanmıştır."

"Bu tedbirler kapsamında muhtemel bombalı araç saldırılarına karşı ana bulvar ve arterlerin kapatılmasında İl Emniyet Müdürlüğümüz, kamu kurumlarımız ve belediyelere ait iş makinalarından yararlanılmaktadır.

İlimizde gerçekleştirilen siyasi parti miting programlarının olaysız bir şekilde sona erdirilmesi konusunda alınan tedbirler hassasiyetle uygulanmaktadır.Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve diğer siyasi parti liderleri miting programlarında uygulanan tedbirlere ilişkin fotoğraflar ilişikte sunulmuştur."

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partimitinglerinde uygulanan tedbirlere ilişkin dört fotoğrafı da paylaştı. Söz konusu fotoğraflarda miting alanı önünün çöp arabaları ve tırlarda kesildiği görülüyor.

Valilikten açıklama

Gaziantep Valiliği de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Gaziantep mitinginden sonra belediyenin çöp kamyonuyla aracının yolu kesildiği iddialarını yalanlayarak, yolun güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldığını bildirdi.

Gaziantep Valiliğinden alınan güvenlik tedbirleri ile ilgili fotoğraflarında paylaşıldığı açıklamada şunlar paylaşıldı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener tarafından bugün 13.00-16.20 saatleri arasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir miting programı yapılmıştır. Söz konusu miting programı nedeniyle, Sayın Cumhurbaşkanımız ve siyasi parti genel başkanları tarafından geçmişte yapılan miting tedbirleri ışığında 24 Haziran seçimleri nedeniyle yapılacak mitingler için belirlenen güvenlik önlemleri uygulanmıştır. Bu tedbirler kapsamında muhtemel bombalı araç saldırılarına karşı ana bulvar ve arterlerin kapatılmasında İl Emniyet Müdürlüğümüz, kamu kurumlarımız ve belediyelere ait araç ve iş makinelerinden yararlanılmaktadır. İlimizde gerçekleştirilen siyasi parti miting programının olaysız bir şekilde sona erdirilmesi konusunda alınan tedbirler hassasiyetle uygulanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve diğer siyasi parti liderleri miting programlarında uygulanan tedbirlere ilişkin fotoğraflar ilişikte sunulmuştur."