Akşener'in yakın çalışma arkadaşı Nuri Okutan: Devlet, majestelerinin devleti haline gelmiş!

MHP örgütlerindeki istifalarla kan kaybetmeye devam ederken, Meral Akşener liderliğinde sonbaharda kurulması beklenen yeni parti için programından, tüzüğüne kadar hummalı çalışmalar yapılıyor. Akşener’in yakın çalışma ekibinden, MHP’den ihraç edilen Isparta Milletvekili Nuri Okutan partileşme sürecinde gelinen son noktayı değerlendirdi. ‘Milli merkez’ tanımından hareketle kurulacak yeni partiyle ilgili önemli ipuçları veren Okutan, “Biz yeniden devletine, milletine değerlerine sahip çıkan, kurucu felsefeye bağlı bir anlayışı kucaklayan bir yapılanma arzusundayız” dedi. Milletle el ele verip bu gidişata dur demek istediklerine dikkat çeken Okutan, “Bu manada kimsenin düşmanı falan da değiliz ama biz muhalifiz, farklı ses çıkarıyoruz, memleketin iyi yönetilmediğini söylüyoruz” dedi.

“Türkiye’de siyasi yarış artık tıkanmış durumda, bu partilerle ve bu liderlerle yarış sürdüğü müddetçe tek adam sistemi devam edecek ve majestelerinin muhalefeti var, yeni bir biniciye yeni bir ata ihtiyaç var” diyen Okutan, yarışın doğru yapılabilmesi için böyle bir hazırlık içinde olduklarını vurgulayan Bağımsız Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

Partileşme süreci

“Biz, şu anda tamamen yeni bir partinin kuruluş çalışmalarını yapıyoruz. Önce tabanımızla büyük bir istişare süreci gerçekleştirdik bu aşağı yukarı tamamlandı. Bazı büyüklerimiz var yurt dışında bulunan, veya programlarından dolayı görüşemediklerimiz var ama önemli ölçüde kendi tabanımızla istişare bitmiş durumda. Partinin program çalışmaları bir taraftan tüzük çalışmaları yürüyor.”

“Dağdaki çobanın bile fikirlerini söylemekten çekindiğini görüyoruz”

“Çerçevemiz şu; Türkiye’nin, devletin çivisinin çıktığını düşünüyoruz. Adaletin yerle bir edildiğini bir kaos döneminin yaşandığını, güçlü olanın haklı çıktığı bir dönem yaşandığını ve korku ikliminin hüküm sürdüğünü iş adamından, işçisine, memurundan esnafına hemen herkesin dağdaki çobanın bile fikirlerini söylemekten çekindiğini görüyoruz.

Bir korku iklime var, bilhassa dış politikada bütün birikimlerimizin şimdiye kadar götürülmüş olan dengeli sistemin alt üst edildiğini ve olan bitenin tamamının devletimiz ve milletimiz aleyhine sergilendiğini görüyoruz. Hülasa Türkiye bir devlet aklıyla yönetilmiyor adeta tek adam zihniyetiyle siyasi ve ekonomik rant çerçevesinde değerlendirip yönetiliyor. Biz bu gidişata bir çeki düzen için yeni bir parti kuruyoruz.”

“Majestelerinin muhalefeti var”

“Türkiye’de siyasi yarış artık tıkanmış durumda, bu partilerle ve bu liderlerle yarış sürdüğü müddetçe tek adam sistemi devam edecek ve majestelerinin muhalefeti var, majestelerinin kamu görevlileri var, devlet tamamen majestelerinin devleti haline gelmiş, yeni bir biniciye yeni bir ata ihtiyaç var. Yeni bir partiye ihtiyaç var bu manada yarışın doğru yapılabilmesi için yeni bir biniciye ve liderlik kadrosuna ihtiyaç var. Biz böyle bir hazırlığın içerisindeyiz. Biz yeni bir kuruluşun içinde yer alıyoruz.

Biz neresini düzeltelim? Mili Güvenlik Stratejilerini mi tartışalım, ekonomiyi mi tartışalım, dış politikayı mı? Meclis’i mi tartışalım? Tamamen hâkim ve savcı tek adama göre hareket ediyor, Meclis Başkanı, milletvekilleri tek adama göre hareket ediyor. Yarın seçim olacağını kim biliyor, Meclis başkanı, milletvekilleri bilir mi? Araştırma anketleri yapılacak o anket sonuçlarına göre Ak Parti genel başkanı kendisine hangisi çok uygunsa o tarihlerde karar verecek.”

“Memleketin gidişatına dur demek için yola çıkıyoruz, ayağa kalkıyoruz”

“Memleketin bu gidişatına birilerinin dur demesi lazım, biz yola çıkıyoruz, ayağa kalkıyoruz ve dur diyeceğiz şimdi o irtibatları kuruyoruz. Bizim kendi tabanımızla ilgili çalışmaları tamamladık zaten çok iyi gidiyor onlardan büyük bir katılım var zaten birlikte yürüyoruz. Onların önemli bir kısmını attılar partiden ve ben dahil hepimiz yeni kuruluşun içinde yer alıyoruz.”

“BOP Projesi’ni yürüteceksiniz ‘Milliyim’ diyeceksiniz böyle bir şey yok”

“Bu noktada ‘milli merkez’ diyoruz. Kastettiğimiz şu; vatanperverlik duygusuna hakim olan herkesi ve bu vatan benim, bu millet benim diyen Anadolu’nun türküsüyle, sazıyla, sözüyle, manisiyle, taşı ve toprağı ile bizim diyerek düşünen herkesin içinde yer aldığı milli ve yerel ve aynı zamanda da Atatürk’ün bize işaret ettiği uygar toplumlarda yer alma hedefini gözeten bir anlayış çerçevesinde bir parti oluşturmak istiyoruz. Herkesin derken bu vatanperver, milli, yerli olan herkes.

(Herkes kendisini milli olarak ilan ediyor sorusuna) BOP Projesini hem yürüteceksiniz hem milliyim diyeceksiniz böyle bir şey yok. Devletin, milletin çıkarını gözetmeyeceksiniz kendi siyasi rantlarınızı gözeteceksiniz ondan sonra ben milliyim diyeceksiniz böyle bir şey yok, böyle bedava bir şey de yok.”

“Katar’ı düşünüyoruz Adalar’da sığınak yapılıyor sanki başka yermiş gibi sesimizi çıkarmıyoruz”

“Marjinal hangi grup varsa kucak kucağa geliyorsunuz, PKK’yla mı kucaklaşmadınız, PYD ile mi kucaklaşmadınız, FETÖ ile mi kucaklaşmadınız? Burada daha sayarım ama dilim de varmıyor açıkları burada ifşa etmek istemeyiz. Caddelere sokaklara, caddelere mayınlar döşetildi dönüp aman dokunmayın dediniz biz oraları boşaltırken şu kadar şehit verdik.

PYD’ye, Amerika’ya şimdi kızıyoruz değil mi PKK’ya destek oluyor diye. Siz ne yaptınız, Biz 29 Ekim günü PYD’ye destek olmadık mı? Bunun sayısız örnekleri var. Katar’ı düşünüyoruz ama Kıbrıs’ta adalarda burnumuzun önünde sığınak yapıyorlar kimseye sesimizi çıkarmıyoruz sanki başka bir yermiş gibi.”

“Fırat Kalkanı diye operasyon düzenleniyor kim yutar bunu”?

“Adalar konusunda niye sessiz kalıyoruz. Yerli ve milli olmadıklarından, paralarının peşindeler, siyasi çıkarlarının peşindeler de burada bizim Kıbrıs davası, Ege davası diye bir davamız vardı peşinde değiller. Süleyman Şah türbesini ben mi getirdim Türkiye’ye? Şimdi de Fırat kalkanı diye operasyon düzenliyoruz kim yutar bunu. Fırat nerede El Bab nerede. Fırat’tan Süleyman Şahı getirdiniz. Biz bunları bir siyasi eleştiri ve göze sokmak için söylemiyoruz.”

“Bunların masalcı dedeye dönmüş yapılarına kulak kabartmıyoruz”

“Elinizde çok televizyonunuz olunca bunu söylerseniz milli mi olacaksınız? Ona buna FETÖ’cü derseniz FETÖ’cülükten mi kurtulacaksınız? Silahlı kuvvetleri çökerttiniz, devleti çökerttiniz. Sizin milliliğiniz bir tarafa aman gölge etmeyin yeter. Biz yeniden devletine, milletine değerlerine sahip çıkan kurucu felsefeye bağlı bir anlayışı kucaklayan bir yapılanma arzusundayız. Ne umudumuz var bunların düzeleceğinden ne de bunların bu manada hikayeye dönmüş, masalcı dedeye dönmüş yapılarına kulak kabartmıyoruz. Biz artık kendi işimizin peşindeyiz ve milletimizle el ele verip bu gidişata dur demek istiyoruz.”

“Kimsenin düşmanı değiliz ama muhalifiz”

“Bu manada kimsenin düşmanı falan da değiliz ama biz muhalifiz. Kimsenin şahsıyla falan bir alakamız yok memleketin iyi yönetilmediğini biliyoruz ve bu işe bir dur demek niyetindeyiz. (Bugünlerde en sakıncalı şey muhalif olmak sorusuna) biz muhalifiz farklı ses çıkarıyoruz, memleketin iyi yönetilmediğini söylüyoruz. Nerede söyleyeceğiz bunu ben 12 yaşında devletin okullarında okumaya başladım. Herkesin, vatandaşın bu devlete borcu vardır ayrı ayrı ama benim gibi 12 yaşında devletin ekmeğini yemeğe başlayan birisi hep yatılı okullar yurtlar, kaymakamlık ve valilik, herkesten daha fazla hassasiyetimiz ve borcumuz olduğunu düşünüyorum. Biz bu borcun sahibiyiz, bu anlayışın sahibiz. Kimse sahip çıkmasa biz sahip çıkacağız. Devletin bekası ve refahı anlamında biz karşı çıkacağız tek kişi kalsak da karşı çıkacağız.”