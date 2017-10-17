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Akşener’in partisinin tüzük hükümleri şekillendi: Demokrasi, laiklik, hukuk ve adalet

Kulislerde AKP’deki örgütlerde yaşanan sancıların ve bir şekilde makamlarını kaybedenlerin Akşener’in partisine yöneleceğine ilişkin yorumlar dikkat çekiyor

17 Ekim 2017 02:20

Hülya Karabağlı

Partileşme yolunda program,  tüzük ve Kurucular Kurulu üzerinde çalışmalar yapan Meral Akşener ve ekibi Ankara Nâzım Hikmet Kongre Salonu’nda, 25 Ekim’de halkla buluşmaya hazırlanıyor.

Üzerinde titizlikle çalışılan parti tüzüğünün neredeyse tamamen ortaya çıktığı dikkat çekiyor. Alınan bilgiye göre, tüzük cumhuriyetin kurucu felsefesini ve Atatürkçülüğü esas alıyor. Adalete ise önemli bir yer verildiği belirtiliyor.

İnsan hakları, kadın hakları tüzük de yerini alırken parlamenter demokrasi  vurgusu da açıkça belirtildi. Laiklik ilkesi yeri partinin kriteri olarak dikkat çekiyor.

Akşener ve ekibinin önceliğinin 2019 seçimler olduğu belirtiliyor. Kulislerde AKP’deki örgütlerde yaşanan sancıların ve bir şekilde makamlarını kaybedenlerin Akşener’in partisine yöneleceğine ilişkin  yorumlar dikkat çekiyor. Ancak, Akşener’in  ‘yoğurdu üfleyerek’ yediğine ilişkin yorumlar yapılarak olası taleplere sıcak bakılmayacağı mesajı veriliyor.

Kulislerde,  yerel seçimlerde CHP ile Akşener’in partisinin adaylarla ilgili ortak hareket edebileceği konuşuluyor. Güçlü olan illerde tek bir adayın desteklenebileceği ifade ediliyor.
Başkentte 2019 için siyasi partilerde giderek artar bir hareketlilik var. 

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