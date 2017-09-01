"Akşener'in partisinin adı, 'Cumhuriyetçi Demokratik Parti' olmalı"

MHP'de Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak Genel Başkanlığa aday alan, ancak daha sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener'in öncülüğünde kurulacak yeni parti'ye bir isim önerisi daha geldi. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer'e konuşan bir bürokrat, "Koray Aydın partinin isminin Merkez Demokrat Parti (MDP) olacağını söyledi. Merkezde olduğu programında yer alabilir. Parti toparlayıcı olmak istiyorsa; Cumhuriyetçi Demokratik Parti (CDP) adı daha uygun. Laik Cumhuriyet yoksa ne merkez var; ne de demokrasi" dedi.

Yalçın Bayer'in "Akşener’in partisinin adı ne olmalıdır? Erdoğan, ‘ümmetçilik’ten ‘turancılık’ kulvarına geçti" başlığıyla yayımlanan (1 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Prof. Dr. Tülay Özüermen bir mail mesajında Meral Akşener’e kuracağı partinin adı konusunda bir öneride bulunuyor:

“Koray Aydın partinin isminin Merkez Demokrat Parti (MDP) olacağını söyledi. Merkezde olduğu programında yer alabilir. Parti toparlayıcı olmak istiyorsa; Cumhuriyetçi Demokratik Parti (CDP) adı daha uygun... Laik Cumhuriyet yoksa ne merkez var; ne de demokrasi…'

Bunu parti çalışmalarına katılan, üst düzeydeki emekli bir bürokrata sorduk. Yanıtı şöyle oldu:

“İsimlendirmek çok önemli değil, içinde bulunduğumuz ortam Türkiye’nin kurtuluşu için herkese görev yüklüyor. Bu bir vicdanı daha doğrusu milli bir görevdir. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Çünkü huzurlu ve adaletli bir topluma ihtiyacımız var. Dikkat ederseniz Tayyip Erdoğan ‘ümmetçilik’ten, ‘turancılık’ kulvarına geçmek istiyor artık. Dünya Müslümanları birleştirmek misyonundan geri adım attı, bu gömleği çıkardı. Dünya Türklüğüne sahip çıkmak istiyor. Malazgirt törenleri bunun bir işaretidir. Ertuğrul Özkök de bir yazısında buna değinirken “Ümmet kızılelması çöktü, umut millet kazılelması, dedi."

İktidarın yapabileceklerinin bir sınırı olmadığına, kalmadığına dikkat çeken bu bürokrat sözlerine şu hususları da ekledi:

'Adalet kavramını tartışmak bile gereksizdir. Demokrasinin temel bir kavramıdır çünkü. Bir hukuk devleti, adaletle anlaşılır. Ne yazık ki, bunu anlamayan, önemsemeyen kişiler var. Türkiye’nin kötü gidişine dur demek gerekiyor. Kim ne derse densin, Meral Akşener bugün artık ‘umut’ olmuştur. Vatanseverler direne direne kazanacaklardır."