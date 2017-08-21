"Akşener'in partisine katılacak olan AKP'liler, FETÖ'den tutuklanabilir"

Sözcü yazarı Can Ataklı, MHP'de Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak Genel Başkanlığa aday olan ve daha sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener öncülüğünde kurulacak yeni partiyle ilgili olarak haber kaynağının “Bu partinin başarılı olması için AKP'den milletvekili koparması lazım. Erdoğan son zamanlarda niye partisine yönelik ağır eleştiriler getiriyor? Kopmaların önüne geçmek istiyor. El altından pazarlıklar yapılıyor. Gitmesi istenenlere (Kendi rızanızla gidin ve sessiz olun, aksi takdirde FETÖ'den bir girersiniz, sonra çıkamazsınız) deniyor" dediğini aktardı.

Ataklı, haber kaynağının "Bu koşullarda AKP'den yeni partiye geçmeye kalkan herkes anında FETÖ'cü olarak tutuklanabilir. Söylesene bu koşullarda kim ne yapabilir ki, herkes canını kurtarma derdinde" görüşünü dile getirdiğini söyledi.

Can Ataklı'nın "Baykal doğru söylüyor kepaze olunurdu" başlığıyla yayımlanan (21 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ankara'yı ve özellikle iktidar çevrelerini iyi izleyen “haber kaynağım” aradı yine. “Geçenlerde” dedi “Meral Akşener'in kuracağı partinin AKP'de endişe yarattığını söylediğini duydum, bu gerçek değil.”

Ben de “Dur” dedim, “Nerede söyledim ki bunu?” diye üsteledim. Ankaralı haber kaynağım “Halk TV'deki programında bir konuğun Akşener'den söz etmişti, bu sırada söyledin” dedi.

Hatırladım o zaman. Ve tabii merakla sordum “Gerçek olmayan ne?”

Haber kaynağım “Saray çevrelerinde Akşener'in kuracağı partinin etkili olmayacağı yönünde bir inanç var. Çünkü öncelikle bu partinin kurulacağına inanmıyorlar, ikincisi kurulsa bile bunun AKP'ye zarar vereceğini hiç düşünmüyorlar” dedi.

Ben de “Peki nasıl bu kadar eminler ki?” diye sordum.

Devam etti; “Bu partinin başarılı olması için AKP'den milletvekili koparması lazım. Erdoğan son zamanlarda niye partisine yönelik ağır eleştiriler getiriyor? Kopmaların önüne geçmek istiyor. El altından pazarlıklar yapılıyor. Gitmesi istenenlere (Kendi rızanızla gidin ve sessiz olun, aksi takdirde FETÖ'den bir girersiniz, sonra çıkamazsınız) deniyor. Bu koşullarda AKP'den yeni partiye geçmeye kalkan herkes anında FETÖ'cü olarak tutuklanabilir. Söylesene bu koşullarda kim ne yapabilir ki, herkes canını kurtarma derdinde.”

Ankaralı haber kaynağıma “Saray böyle düşünüyor olabilir ama siyaset bir anda çok farklı sonuçlara yol açabilir, bence bu kadar sakin değillerdir” dedim. O da “Haklısın ama bana göre korkmamalarının asıl nedeni Akşener'i harekete geçtiği an boğacaklarına inanmalarıdır. Tedbirini çoktan almışlardır. Mahkemeler bile hazırdır” cevabını verdi.

Bakalım göreceğiz, çok az kaldı.