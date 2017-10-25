Akşener'in partisinde milletvekili adaylarını lider değil, üyeler belirleyecek

Meral Akşener'in Kurucu Genel Başkanı olması beklenen yeni parti için İçişleri Bakanlığı’na bugün kuruluş başvurusu yapılacak. Meral Akşener, kritik bir hamleyle işe başlayacak. Adaylar, parti üyelerinin önseçimiyle belirlenirken kadınlara yüzde 25 kota ayrılacak.

Meral Akşener, yeni partinin 210 kişilik kurucu listesi ile tüzük ve programına ilişkin belgelerini bugün İçişleri Bakanlığı’na verecek. Ardından da yeni parti, Yenimahalle Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde ‘Türkiye İyi Olacak’ sloganıyla kamuoyuna açıklanacak. Saat 14.30’da genel başkan seçimi, Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimi yapılacak. Yarın sabah 09.30’da başkanlık divanı seçimi yapılacak. Divan üyeleri saat 11.00’de de birlikte Anıtkabir’i ziyaret edecek.



Akşener’e yakın kaynaklar, yeni partinin öncelikle seçim barajının yüzde 5’e düşürülmesi, 600 milletvekilinden 100’ünün Türkiye milletvekili olması önerisini getireceği bilgisini verdi.



Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, milletvekili aday listeleri belirlenirken de genel merkezin her bir il için kontenjanı, o ilin çıkaracağı milletvekili sayısının yüzde 5’ini geçmeyecek. Kontenjan isimler listelerin ilk sırasında peş peşe olamayacak. Vekil sayısı 20’nin altında olan illerde Genel Merkez kontenjanı olmayacak.



Genel merkez kontenjanı dışındaki tüm milletvekili adayları parti üyelerinin katılımıyla yapılacak önseçimle belirlenecek.



Parti kurullarında kadınlara yüzde 25 kota ayrılırken 12 kişilik başkanlık divanında üç genel başkan yardımcısının da kadın olacağı ifade edildi.

Kurucuların sayısı 210'a çıktı

Yeni partinin 70'le başlayan kurucular kurulunda yer almak isteyenlerin sayısının dün itibariyle de 210’a çıktığı bildirildi. Kurulda eski siyasetçilerin yanı sıra çok sayıda yeni ismin de bulunduğu belirtiliyor. Türkiye’nin Moskova ve Roma Büyükelçiliği’ni yapan, önce Adalet Partisi’nden, 2002’de DYP’den siyasete giren Aydın Sezgin de kurucular kurulunda yer alıyor. Sezgin, “Türkiye ekonomi, eğitim, dış politika başta olmak üzere büyük sorunlar yumağıyla karşı karşıya. Bunlarla mücadele edecek, umut aşılayacak yeni bir enerjiye ihtiyaç var. İşte yeni partinin programı ve kadrolarıyla bu ihtiyacı karşılayacağına inanıyorum” dedi.

"Partiyi kurdurtmayacaklar" iddiası

Bağımsız Isparta Milletvekili Nuri Okutan yeni partinin kurdurulmayacağı iddiaları üzerine İçişleri Bakanı ve Genel Sekreter'le iki gün görüştüğünü anlatarak, gelinen noktayı şöyle anlattı: “Kuruluş başvurumuzun 10 ay önce yayımlandığı söylenen Yargıtay Başsavcılığı görüşüne göre inceleneceği bilgisini aldım. Bu incelemeye dayanarak parti kuruluşunun engellenemeyeceğini söyledim. İçişleri Bakanımız ile de telefonla görüştüm. Sayın Bakan, ‘Bu başsavcılık görüşü sizin partinizle ilgili değil. Barzani’nin Türkiye’de parti kurdurmaya çalıştığı bilgisi aldık. Nitekim bu inceleme sayesinde bu girişimi durdurduk. Başvurunuzun ardından incelemesi yapılıp öğleden önce size gerekli evrak verilir’ dedi.”



Okutan, ara yolun bulunduğunu, öğleden önce İçişleri Bakanlığı’ndan ilgili evrakı alabileceklerini söyledi.