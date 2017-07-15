Akşener'in partisi için ilk kez oy tahmini

Meral Akşener liderliğinde kurulacak siyasi partide yer alan Milletvekili Nuri Okutan, AKP'lilerin kendilerine 'iyi yolda olduklarını' söylediklerini belirterek iktidar vekillerinden de kendilerine katılım olacağını söyledi. Okutan, kurulacak yeni partinin oy oranı için ‘yüzde 26’ tahmininde bulundu.

KRT’de Çağlar Cilara’nın programına konuk olan Okutan, “Meral Akşener liderliğinde yeni kurulacak olan parti TBMM’de grup kurabilecek mi?” şeklindeki soruya verdiği yanıtta, “Biz net bir şekilde sizin cevabınızı verelim, biz Meclis’te grup kurabileceğiz. Bir taraftan entelektüel, zihinsel alt yapıyı hazırlayıp diğer taraftan teşkilatlanma çalışmalarını yürütüyoruz” dedi.

Meclis’te AKP'lilerin kendisine, ‘iyi yoldasınız, devam edin’ dediğini söyleyen Okutan, Akşener’in kuracağı partinin Meclis grubu oluşturmasına AK Parti’den de destek geleceğini söyledi. Okutan anketlerde Meral Akşener’in kuracağı partiye oy verecek olanların yüzde 26 olarak gözüktüğünü de ifade etti.