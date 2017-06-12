Akşener'den yeni parti sinyali mi: Eve dönmüyorum

İhraç edildikten sonra MHP’de siyaset şansı “zor” görünen Meral Akşener’in, "Eve dönmüyorum, babanne de olmuyorum" sözleri siyasi kulisleri yeniden hareketlendirdi. Akşener’e yakın kaynaklar, yeni bir parti kurmak için kendisinin, “MHP Genel Merkezi’nin itirazı üzerine muhaliflerin 19 Haziran’da gerçekleştirdiği olağanüstü tüzük kurultayının yürütmeyi durdurmasına yönelik 20 Haziran’da görülecek duruşmayı beklediğini” belirtirken, Akşener’in yeni bir parti kurup, başına geçtikten sonra 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de “aday olabileceğini” dillendiriyor.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu sonrası Saadet Partisi ile Demokrat Parti’yi ziyaret eden Akşener, Antalya’daki Milliyetçi Meslek Adamları Birliği Derneği’nin The Marmara Hotel’deki iftar programında verdiği mesajlar, yeni siyasi yol haritası konusunda kulisleri hareketlendirdi. Programa katılan Akşener, yaptığı konuşmada, "Şimdi Musa Başkan dedi ki, ‘Bize bir haber ver.’ Şunu söyleyebilirim, kul kurar, kader gülermiş. Ama, eve geri dönmüyorum, babaane olmuyorum. Zaten torun bana dede diyor. Oğlan bizim baştan aşağı babaanneliği koydu bir kenara, dede aşağı dede yukarı. Demeye getiriyor ki, ‘Sen bir yol yürüyorsun babaannem, yürümeye devam et, bana dedem yeter.’ Dolayısıyla, çocuk bile 1.5 yaşında karar vermiş durumda, hiçbirimiz geri eve dönmeyeceğiz. Başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi” sözleriyle “evine çekilmeyeceği” mesajını verdi.

Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ’ın MHP Genel Başkan adayı olduğu süreçte, delegelerin yaklaşık üçte ikisinin oyuyla, mahkemenin yetkilendirdiği çağrı heyeti, MHP’yi 19 Haziran’da olağanüstü tüzük kurultayına götürmüştü. Mahkeme, parti tüzüğünün sadece “olağanüstü seçimli kurultay yapılmasının önünde engel teşkil eden maddenin kaldırılması” yönünde karar vermiş ancak muhalifler, mevcut MHP tüzüğündeki pek çok maddeyi söz konusu kurultayda değiştirmişti. MHP Genel Merkezi de kurultaya itiraz etmiş ve MHP’nin itirazı üzerine 19 Haziran’daki tüzük kurultayına üst mahkeme tarafından durdurma kararı verilmişti. Durdurmanın ‘gayri hukuki ve yetkisiz mahkemeler tarafından yapıldığını’ belirten 4 genel başkan adayı ise karara itiraz etmişti. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi de kurultayla ilgili davanın duruşmasını 20 Haziran’a ertelemişti. Akşener’e yakın kaynaklar, “kendisinin aslen 20 Haziran’dan sonra harekete geçeceğini” belirtiyor.

"Lehte karar zor"

20 Haziran’daki duruşmadan muhalifler lehine bir karar alınmasına “sürpriz” gözüyle bakılıyor. Duruşmadan herhangi bir karar çıkmaması ve davanın ileri bir tarihe ertelenmesi halinde ise Akşener’in yol haritasını da ona göre şekillendireceği ifade ediliyor. Ancak davadan bir karar çıkması ve bu kararın “olumsuz” olması halinde ise Akşener’in artık “referandumdaki hayır bloğunun itici gücü olarak yeni bir parti kuracağı” ifade ediliyor. Yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, Akşener, bu kapsamda uzun süredir tabandan gelen önerileri dinliyor. Akşener’in bir haftada bin kişiyle bir araya geldiği ve önerileri değerlendirdiği de konuşuluyor.

"Hiç içiniz sızlamaz mı?"

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, Milliyetçi Meslek Adamları Birliği Derneği’nin Antalya’da önceki akşam düzenlediği iftara katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştiren Akşener, “Referandumda ‘evet’ çıktığı dakikadan itibaren Türkiye’nin güllük gülistanlık olacağını, uçacağını, kaçacağını söyleyenler bugün Türk milletini yanıltmış olmaktan acaba utanıyorlar mıdır? Bir arkadaşımızın kızı, Aybüke öğretmen şehit edildi. Biri FETÖ terör örgütünün kumpasıyla mesleğinden atılan Songül Yarbay ve sonra kendisine iftira atılan ve hala denetimli serbestlikle imza vermek durumunda olan Aydoğan Paşa aynı helikopterde beraber şahadet şerbeti içtiler. Buradan sormak isterim; Songül Yarbay için havuz medyasında övgü düzenler, utanmıyorsunuz? Siz aynı hanımefendinin namusuna dil uzattınız. Utanmıyor musunuz bugün ağıt yakmaya, yüzünüz yere düşmüyor mu? Ey sayın Bahçeli, hiç içiniz sızlamaz mı, fiili durumu hukuki durum çerçevesine aldınız, hiç içiniz sızlamaz mı? Bugün neyin, nasıl olduğu belirsiz bir partili başkanlık sistemiyle karşı karşıyayız” diye konuştu.

Mesut Barzani’nin bağımsızlık için referanduma gideceklerine ilişkin açıklamalarını da hatırlatan Akşener, “Şimdi bugün ‘vay efendim Barzani referandum yapıyormuş’ veryansını. Siz yüz verdiniz, Sayın Bahçeli, Balgat ağaları memnun musunuz? ”dedi.