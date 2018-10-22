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Akşener'den resepsiyon tepkisi: Devlet korsan gösteri yapmaz

Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun 3. havalimanının açılışı nedeniyle İstanbul'da yapılacağını açıkladı

22 Ekim 2018 23:46

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun 3'üncü havalimanının açılışı nedeniyle İstanbul'da yapılmasını eleştirdi. Hükümetin resepsiyon kararını "Cumhuriyet düşmanlığı" olarak değerlendiren Akşener "Beyler, devlet korsan gösteri yapmaz, yapamaz! Ben 40 Milletvekilimle 29 Ekim saat 14.00’te başkentimiz Ankara’da, 1. Meclis’te olacağım" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ekim resepsiyonunun 3'üncü havalimanının açılışı nedeniyle İstanbul'da yapılmasını sosyal medya hesabı Twitter'da değerlendirdi.

"29 Ekim artık 'Cumhuriyet Bayramı' değil de, 3. Havalimanının açılış töreni mi?" diye soran Akşener, "Bu nasıl bitmeyen bir Cumhuriyet düşmanlığıdır; bu ne ciddiyetsizliktir! Otogarı da yenileyin de, 23 Nisan'ı da orada kutlarsınız" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun İstanbul'da yapılmasını "korsan gösteri" olarak değerlendiren Akşener "Beyler, devlet korsan gösteri yapmaz, yapamaz! Ben 40 Milletvekilimle 29 Ekim saat 14.00’te başkentimiz Ankara’da, 1. Meclis’te olacağım" diye yazdı.

 

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