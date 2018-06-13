Akşener'den Erdoğan'a: Türkiye'nin beka sorunu yok, senin var!

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Sivas'ta yaptığı konuşmada şehri tarımın başkenti yapacaklarını söylerken "Tarımı bitirmek ihanettir" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sık sık tekrarladığı "Beka sorunu" sözlerine değinen Akşener, "Ülkenin beka sorunu varmış. Hadi oradan be. Beka sorunu yaratan sensin. Senin kendinin beka sorunu var. Yanındaki arkadaşlarının da beka sorunu var" dedi.

Akşener'in Sivas'ta yaptığı konuşmasından satırbaşları şöyle:

Ramazan ayında oruçlu oruçlu 38 derecede benimlesiniz. Çok teşekkür ediyorum hakkınızı helal edin. Cenab-ı Hak beni sizlere mahcup etmesin.

Bu seçim neden geldi her şey bu kadar iyiyse neden seçim yaptınız. Bu kadar kötüyse seni neden seçsinler.

Bugün Sivas'ın problemlerini çözmekten uzaklar. Biri göç, biri işsizlik. Sivas'ta fabrika yok, madenler kapatılmış.Biraz ekonomi ve Sivas'tan bahsetmek istiyorum. 453 milyar dolar borç aldılar. Sivas Demirçelik, Divriği Madenleri satıldı. 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. 2 trilyon dolar vergi toplandı 16 yılda. Bunlardan Sivas'a fabrika yapıldı mı? Maden için yatırım yapıldı mı? Göçü engelleyecek yatırım yapıldı mı?

"Sivas'ı tarlalarınızla barıştıracağız"

Hayvancılığın merkezi tarımın merkezi Sivas tekrar tarlalarınızla barıştıracağız. ABD'de çiftçi mazotu şu anda 2 liraya kullanıyor. Siz 6 liraya kullanıyorsunuz. Türk çiftçisi kalkıp rekabet edebilir mi?Son zamanlarda herkese hain deniliyor. Dünyanın gelecekte iki savaşı olacak birisi gıda birisi sudur. Eğer cahillikten iş bilmezlikten yapmıyorsanız tarımı bitirmek ihanettir. Sivas'ı tarımın başkenti Doğu Anadolu'nun yıldızı yapacağız inşallah. Ekonomi gerçekte kötü durumda. Pek çok hükümet terör mücadelesi yaptı hiç duydunuz mu Türkiye'de seçimlere malzeme yapıldığını?

"Onunla ilgili fetva vereni duydunuz mu?"

Maddi olan her şey pahalandı ama manevi olan her şeyi bunlar ucuzlattı. İmamlar fetva veriyor sakız çiğnemek orucu bozar mı? Hangi elinle yiyeceksin o mekruh mu? Hangi elinde çalıyorsun? Onunla ilgili fetva veren duydunuz mu?



KPSS'de çalınan sorunlarla ilgili hiç problem yok. Çünkü kendi çocukları oturdu o hırsızlık makamlarına. Sizin elinizde çok şey olabilir korkutma imkanları olabilir ben de 28 Şubat'ta gördüm ki imanla korku aynı yürekte bulunmuyor. Sizden korkmuyoruz. Ama ezdiğiniz bu aziz milletin sandıkta neler yapabileceğini hepimiz birlikte göreceğiz.

Sizin çocuklarınız iki şeye müstahak bunlar böyle görüyor ya uzman çavuş onunla da kağıt götürüyorsunuz ya da taşeron yanında işçi. Böyle bir dünya ilk defa yaşanıyor Türkiye'de. Ama onların çocukları kaymakam vali yanında rektör yanında bir ay çalışıyor 657'nin en ballı maaşlarına oturuyorlar.

"Hendekler kazılırken..."

Hendekler kazılırken valiye sordular siyasi irade görmeyin dedi. Kaymakama askere gittiler aynı şey. 127'yi aşkın devletin kendi içinde valisinin emniyet müdürünün yazdığı resmi belge var. 726 şehidin var Türkiye. Sadece hendekler kapatılırken 726 şehidin var Türkiye. Bunu hatırlayan var mı? Afrin şehitlerine tane diyen bir zihniyet var karşımızda.

"Senin beka sorunun var!"

Ülkenin beka sorunu varmış. Hadi oradan be. Beka sorunu yaratan sensin. Senin kendinin beka sorunu var. Yanındaki arkadaşlarının da beka sorunu var.

Sivas bakansız olmaz bir kardeşinizi de bakan olarak atayacağımı sizlerle paylaşmak isterim.