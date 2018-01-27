Akşener'den Erdoğan'a: Kızıl Elma'yı, kırmızı başlıklı kızın sepetindeki elma ile karıştırma

İyi Parti Genel Başkanı Merak Akşener, il başkanlığının açılışı için gittiği Samsun'da Kızıl Elma ve Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrin operasyonun başlamasının ardından gündeme getirdiği 'kızıl elma' açıklamalarını eleştiren Akşener, “Ey muhterem, önce ayağının altına aldığın Türk milliyetçiliği sebebiyle ayağını kaldır. Sonra Kızıl Elma'yı sen herhalde kırmızı başlıklı kızın sepetindeki kırmızı elma zannettin. Kızıl elmayı dişlemekten vazgeç. Kızıl Elma, Türk milletinin cihan hakimiyeti, mefkuresidir (ülküsü)” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Merak Akşener, partisinin il başkanlığının açılışı için karayoluyla Samsun’a geldi. İl binası önündeki kalabalığa seslenen Merak Akşener, Kızıl Elma ve Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuştu.

Kızıl Elma’nın Türk milletinin cihan hakimiyeti mefkuresi olduğunu söyleyen Akşener, “Samsun'dan sesleniyorum. Ey muhterem, önce ayağının altına aldığın Türk milliyetçiliği sebebiyle ayağını kaldır. Sonra Kızıl Elma'yı sen herhalde kırımızı başlıklı kızın sepetindeki kırmızı elma zannettin. Kızıl elmayı dişlemekten vazgeç. Kızıl Elma Türk milletinin cihan hakimiyeti, mefkuresidir. Sürekli aldanan, o nedenle aldatan muhterem, Türklüğün cihan hakimiyeti mefkuresinden anlamazsın. Onun için Kızıl Elma'yı, kırmızı başlıklı kızın sepetindeki kırmızı elma ile karıştırıp, Türk cihan hakimiyeti mefkuresinin dişlemekten vazgeç” dedi.

"Ben milletimle yürüyorum"

Kendisinin Fırat’ın doğusuna korumayla değil, milletle yürüdüğünü söyleyen Merak Akşener, “Türkiye'ye iyi geldik. Çünkü bu partiyi siz kurdunuz. Bana ve arkadaşlarıma dediniz ki; 'Biz partiyi kuruyoruz. Siz gelin bekçilik yapın.' Partiyi sizler kurdunuz. Biz partinin bekçileriyiz. Allahımıza şükür 73 ilde örgütlendik. Şırnak, Bingöl ve Ağrı gibi birçok ilde örgütlendik. Her bir ilden belediye başkan adayı çıkartacağız. Milletvekilleri çıkartacağız. Fırat'ın doğusuna bir kamyon koruma ile gidenler utanın, ben milletimle yürüyorum oralarda. Ben milletimle yürüyorum. Cenabı hak bize iktidar nasip edecek” diye konuştu.

"Atatürk'ün mezarı başında saf tuttular"

Kendileri bir şey söylediğinde yerine geldiğini belirten Akşener, “Biz bir şey söylüyoruz, yerine geliyor. Hatırlayın, İYİ Parti kuruldu, bu arkadaşlar birden bire iki ayyaş dedikleri Cumhuriyet kurucusu Atatürk'ün mezarının başında Anıtkabir'de saf oldular. Arkasından her Cumhuriyet Bayramı’nda, her 10 Kasım'da, her 23 Nisan'da bu muhteremlerin tamamı hasta olurdu. İyi Parti kuruldu, sıhhatleri geldi. Bir baktık adamlar turp gibiymiş. Benle yürüyorsunuz ya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na kadın atandı” diye konuştu. (DHA)



