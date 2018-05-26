Akşener'den Erdoğan'a: Abbas yolcudur...

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçim mitinglerine Samsun ve Çorum’da devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte çiftçilere ‘’Ananı da al git” dediğini hatırlatan Akşener” Şimdi lütfene döndü, onun dilini de düzelttik, ona da iyi geldik. Ama Abbas yolcudur, yorgun şoförü evine gönderiyoruz” dedi

Sözcü’de yer alan habere göre, Akşener mesajları verdi:

- Sokaklarda güvenlik içinde gezemeyen kadınlarımız var. Evinden çıkmaya korkan kadınlarımız var. Elinde, belinde silah bulunan adamlara sesleniyorum bundan sonra çocuk tecavüzü yapanın canına okurum. Huzurlu bir Türkiye için, nefes alan bir Türkiye için, gerilmekten bıkmış bir Türkiye için hem İYİ Parti’ye hem de Meral Akşener’e oy istiyorum. Allah beni sizin karşınızda utandırmasın, hakkınızı helal edin.

- İyi Parti 7 aylık bir parti. 70’inci ili gezmişim. İyi ki bana çık Cumhurbaşkanlığına aday ol dediniz. 19 Mayıs’larda bunların hepsi yorgan döşek yatarlardı, İYİ Parti birden turp gibi oldular. Taşeron işçilere de iyi geldik. Kadroya aldılar ama orada abidik gubidik var. 24 Haziran’dan sonra düzelteceğiz inşallah. Polislere, hemşirelere, sağlık çalışanlarına iyi geldik. Abinin aklına geldi ama 24’ünden sonra yapacakmış. Elinde KHK var ama şantaj yapıyor.

- Kadınlar diyor ki bıktık senden usandık. Abbas yolcu. Ekonomiyle ilgili 16 yıldır canın istediğini yaptın. Türkiye’yi betona gömdü. Kocaman devasa üniversiteler yapmış içinde hoca yok. Dolar 4.71 oldu. Üst akıldan bahsediyor. Kim bu in midir cin midir? Açıkla da bu üst akılı bizde senin yanında duralım.

- ABD’ye bir Osmanlı tokadı atıyordu. Ne oldu ? 14 millet malı şeker fabrikası peşkeş çekildi. Şeker fabrikalarını alanlara sesleniyorum. Sakın ola ki o fabrikaları kapatmaya, işçileri çıkartmaya kalkmayın. Cumhurbaşkanı olduğum andan itibaren bu satışları iptal edeceğim.

- Esnafın kan ağladığı, çiftçinin tarlasına küstüğü, turizm bölgelerinin göz yaşı döktüğü bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Çünkü senin ekonomin üretmiyor. Ürettiğin herşeyi ortadan kaldırdın her şeyi ithal ediyorsun. Soğan, sarımsağı bile…

- Korkuyorum, Silvio Berlusconi’ye kardeşim dedi adam hapise girdi. Meral kardeşim derse Allah muhafaza… Şimdi de lütfen dolar almayın diyor. Biz olmasak, münafık, hain diyecekti. Şimdi milletimize, seçmenlere yalvarıyor. Bıktık usandık be arkadaş.

- Rüşvet işini kaldıracağız. Veren içinde alan içinde öyle ağır kanunlar çıkartacak ki elini uzatanın eli yanacak, mal edinenin eli yanacak. Soruları çaldırdı bu. Çalanlar yok. Damatlar, gelinler piyasada yok. 8 milyar lira kaynak bulup 4,5 milyon takibe düşmüş insanların borçlarını sileceğiz. O kiralık araçlardan hepsini indireceğiz, inin aşağı diye vatandaşın borcunu kapatacağız. O müsteşarları, genel müdürleri, damatları, gelinleri indireceğiz. Vatan çocukları parasız, bakan çocukları trilyonlarla oyuyor. Bu da Küçük Emrah gibi ağlamaya devam ediyor.