Akşener'den Bahçeli'nin 'ittifak' önerisine yanıt: Akıl verme mevkisinde değilsin

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin medyanın Ankara temsilcilerine yaptığı 'ittifak' açıklamasıyla ilgili olarak her hangi bir ittifakın söz konusu olmadığını belirterek "Kimse, kimin ne yapacağı konusunda akıl verme mevkisinde değil" dedi.

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İyi Parti Başkanı Akşener'in Bahçeli'nin 'ittifak' önerisiyle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Başkalarının iradeleri hakkında konuşmak siyasi olarak ayıptır. Kimse, kimin ne yapacağı konusunda akıl verme mevkinde değil. Biz sayın Bahçeli, sayın Erdoğan'ı şartsız şurtsuz niye destekliyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Öyle karar vermiştir, saygı duymak lazım. Bizim ne yapacağımıza da biz kendimiz karar veririz."

Akşener, her hangi bir ittifakın ise söz konusu olmayacağını açıkladı.