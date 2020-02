Akşener'den Bahçeli açıklaması: Yaşadığımız onca şeye rağmen...

Meclis'te grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP'lilerin evinin önüne gelerek slogan atmasına ilişkin olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi. Akşener, "Geçtiğimiz hafta evimin önüne kadar uzanan hadiseye değinmek istiyorum. Yaşadığımız onca şeye rağmen artık beteri olmaz diyorduk ama Sayın Bahçeli yaptı yapacağını. Türk siyasetine, kara bir leke çaldı" diye konuştu.

"Yerini bil, yetkini aşan işlere karışma"

"Anayasa'nın askıya alındığı yüksek yargının çay bahçesine döndüğü dönemde konuşmamız gereken hukuktur, af değil" diyerek MHP'nin af teklifine tepki gösteren Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak, "Türk Yargısı bir an önce iktidarın tasallutundan kurtulmalıdır. Sayın Erdoğan, adalet her şeyin yerine konmasıyla mümkündür. Sen de yerini bil, yetkini aşan işlere karışma" diye konuştu.

"İnşallah 'Damat da beni kandırmış' demez"

Erdoğan'ın önceki gün yaptığı McKinsey anlaşmasına ilişkin olarak da konuşan Akşener, "Şimdi eve gittiğinde kayınbabanla konuş, aranızda anlaşın. Ama bil ki, İYİ Parti, vatanseverlerin yuvasıdır. Biz, ihanet nedir bilmeyiz. Cehaleti ise 15 günde çöken programında ara" dedi. Akşener, "İnşallah 'Damat da beni kandırmış' demez Sayın Erdoğan, ülkeyi yöneten sensin. Ekonomiyi bu hale getiren sensin" diyerek Erdoğan'a tepki gösterdi.

Gerginlik, Meclis’e de yansıdı

Sözcü’den Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, İyi Parti ile MHP arasındaki gerginlik, TBMM’ye de yansıdı. Meclis’te her iki partinin grup toplantılarına gelen partililer karşılaşmasın diye özel güvenlik önlemi alındı.

TBMM'de salı günleri yapılan parti grup toplantılarında, İyi Parti 9.45'e, MHP ise 10.45'te grubunu topluyor. Her iki Partinin grup toplantısının yapıldığı salonlar da aynı iki koridora açılıyor.

Grup toplantısı izlemeye gelen partililerin, daha önceki gerginlikten etkilenip, problem yaşatmaması için, İyi Parti ve MHP'nin grup salonlarına giriş kapılarının ayrı koridordan yapılması için özel önlem alındı, İyi Parti grup kapısı değiştirildi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Üstlendiğimiz sorun 81 milyonu ile bütün Türkiye'dir. Yolumuz çetin, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Değerli milletvekilleri, bu salonlarda rahatça konuşalım diye canını sebil eden vatan evlatları var. Onlar şehittir, şehitler diridir. Allah devletimize zeval vermesin. Her şehit babasının dilinden 2 kelime düşer, 'Vatan sağolsun' Sizler birer ocaksınız. And olsun ki o ocağı tüttüreceğiz. Herkes unutsa da bu davayı sonuna kadar sürdüreceğiz. Allah'ın laneti PKK'nın üzerine olsun.

"İdam Meclis'ten gelirse onaylarım diyen Erdoğan'a sesleniyorum, adım atmıyorsun ama laf atıyorsun. Milleti kandırmaktan vazgeç. İktidarın küçük ortağı bir af teklifi açıkladı. İktidar devlete karşı suçlar affedilebilir diyor. İktidarın bu işe bakışını henüz anlayamadık. FETÖ'nün kodamanlarını mı salacaklar, açılım sürecindekileri mi salacaklar belirsiz. Uyuşturucu kaçaklarınıi, hırsızları, ihale fesatlarını, şantajcıları affedelim diyorlar. Türklüğe hakaret edenleri salmaya çalışıyorlar. Tekeden süt sağmaya çalışıyorlar. Bu sistem Türkiye'yi uçuracak diyorlardı, tek adam rejimi 100 gün sürmeden Türkiye'yi uçuruma sürüklüyor. Bunun şerefine mi 50 bin torbacıyı salmak istiyorsunuz? 160 bin kişinin tamamını FETÖ'cü hakimler mi hapsetmiş. Elbette mağdur olanlar vardır. Sen devletsin bunun ayrımını yapabilecek hafızan var. Gözü kapalı her şeye hayır diyenler af konusunda yetmez ama evetçi kesiliyor. Bu konuda mazlumun, mağdurun yanında duran yalnızca İyi Parti'dir.

"Anayasa'nın askıya alındığı yüksek yargının çay bahçesine döndüğü dönemde konuşmamız gerekn hukuktur, af değil. Türk Yargısı bir an önce iktidarın tasallutundan kurtulmalıdır. Sayın Erdoğan, adalet her şeyin yerine konmasıyla mümkündür. Sen de yerini bil, yetkini aşan işlere karışma. İçinde adalet olmayan saraylardan ne hükümler çıktığını gördük? Bugün gördük ki, ders almamışlar. En üst temyiz makamı olmak istiyor. Yıllardır her alanda felaketler üretiyor. Sebebi olduğu felaketlerden mağduriyet üretiyor.

"Geçtiğimiz hafta evimin önüne kadar uzanan hadiseye değinmek istiyorum. Yaşadığımız onca şeye rağmen artık beteri olmaz diyorduk ama Sayın Bahçeli yaptı yapacağını. Türk siyasetine, kara bir leke çaldı. Ne Türkiye ne de Türk Milliyetçiliği için bir gelecek vadetmediğini açıkça ortaya koydu. Sayın Bahçeli, sen, Cumhuriyetin kurucu iradesinin, Türk milliyetçiliğinin bayrağını düşürdün. Sen onu, saray kapısına serecektin ki, biz razı olmadık.

Milliyetçilik saray bahçelerinde kök salmaz. Kongrede önüme çıkacak cesaretin yok. Kendi delegenin karşısına çıkacak cesaretin yok. İstanbul’dan aday çıkaracak cesaretin yok. Millete küfredenler iktidardan aldığı milyarlık ihaleler alanlar hayasızca sokakta geziniyor. Kapalı kapılar ardında Erdoğan bile tavır koyuyor ama senden ses yok.

Dolar 1 TL iken veryansın ediyordun. Dolar 6 TL olmuş şimdi mi susuyorsun. Ben seninle daha fazla vakit kaybedecek değilim. San maki Söyleyecek söz bitti. Sanma ki bu cesur yürekler seni affetti ama memleketin daha büyük sorunları var sen geç köşene otur biz memleket meselelerinden bahsedelim

İYİ Parti, Türkiye'yi kısır döngüye mahkum eden bu düzene çomak sokmaya devam edecek. Siyaseti, gerçek gündemiyle yani milletle ve milletin dertleriyle buluşturacağız.

Türk siyasetinin, saray tiyatrosu olmasına da, ağız dalaşına dönmesine de müsaade etmeyeceğiz.Unutmayalım burada rahatça konuşabilelim diye kanını sebil eden ana kuzuları, vatan evlatları var. Onlar analarının kuzuları ama Türk yurdunun da fedaileridir. Onlar şehittir ve şehitler diridir. Allah milletimize sabır versin. Allah devletimize zeval vermesin.Bu topraklarda her şehit babasının dilinden iki kelime düşer; Vatan sağ olsun. Ve o kahramanların gözü yaşlı anaları. Siz yalnızca birer ana değil birer ocaksınız. O ocağı tüttürecek düşmanı güldürmeyeceğiz. Herkes bıraksa bile andımız olsun bu davayı kıyamete kadar güdeceğiz.

"Düne kadar ‘idam’ diyerek siyasi rant peşinde koşanlar, bugün aynı şeyi 'AF' diyerek yapmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz, iktidarın küçük ortağı bir af teklifi hazırladı. Peşinden iktidar, ‘devlete karşı işlenen’ suçları gündeme getirdi.

Terörü finanse eden uyuşturucu kaçakçılarını affedelim diyorlar. Zimmetçiler'i, rüşvetçileri, yağmacıları affedelim diyorlar. Hırsızları, dolandırıcıları, ihale fesatlarını affedelim diyorlar. Şantajcıları affedelim diyorlar.Bunlar yeterince utanç vermiyormuş gibi, Türklüğe hakaret edenleri de affedelim diyorlar. Kuru bir inatla, “tekeden süt sağmaya” çalışıyorlar.

"El birliği ile kurdukları tek adam sistemi daha 100 gün dolmadan, Türkiye’yi uçuruma sürükledi"

Gerekçe olarak da diyorlar ki, kurduğumuz, Cumhurbaşkanlığı sistemi şerefine, bunları affediyoruz. Seçim meydanlarında ‘Bu sistem Türkiye’yi uçuracak’ diyorlardı. El birliği ile kurdukları tek adam sistemi daha 100 gün dolmadan, Türkiye’yi uçuruma sürükledi. Sormak isterim; Bu beceriksizliğin şerefine mi, 50 bin 'torbacıyı' serbest bırakmak istiyorsunuz? Gelecek tepkileri ve eleştirileri iftira ile bastırmak için, ‘Bu cezaları FETÖ’cü hakimler vermişti’ diyorlar.

Af kapsamına almak istediğiniz 160 bin kişinin tamamını, FETÖ'cü hakimler mi mahkum etmiş? Elbette, FETÖ ihanet şebekesinin kurbanı olmuş binlerce insanımız var. Ama sen Devlet'sin. Bu ayrımı yapacak hafızan da, gücün de var.

Aziz milletim, insana karşı suç işleyenlerin Balgat'ı varsa, Devlet'e karşı suç işleyenlerin AKP’si, CHP’si, HDP’si varsa, mağdurların ve mazlumların da, İYİ Parti’si var. Milletin, İYİ Parti’si var."

"Erdoğan damat berat ve Bahçeli'yi ortada bıraktı"

TSK'ya kurulan tuzaktaki kozmik oda olayında, savcılığı Sayın Erdoğan üstlenmişti. Bu ikinci kozmik oda olayının savcılığını ise, Sayın Bahçeli üstlendi. Damat Berat’ın arkasında durdu, göğsünü McKinsey’e siper etti ancak kayın peder ikisini de ortada bıraktı.Damat Bey’in şifası yok ama lafı çok. McKinsey’e karşı çıkmak, ya cehalet, ya ihanettir” dedi.

Şimdi eve gittiğinde kayınbabanla konuş, aranızda anlaşın. Ama bil ki, İYİ Parti, vatanseverlerin yuvasıdır. Biz, ihanet nedir bilmeyiz. Cehaleti ise 15 günde çöken programında ara.İnşallah 'Damat da beni kandırmış' demez Sayın Erdoğan, ülkeyi yöneten sensin. Ekonomiyi bu hale getiren sensin. Zamların sebebi sensin. Dünya 4D yazıcıları, nesnelerin internetini, sanal gerçekliği konuşurken, ekonomiyi zabıtayla idare edebileceğini düşünmen, Türkiye için zuldür.

"Emrindeki Anadolu Ajansı’na bu zamları haber yaptırmayarak milletin aklıyla alay ediyorsun"

Yılın bitmesine daha üç ay var. TÜFE yüzde 24,5'i, ÜFE yüzde 46’yı buldu. Sayın Erdoğan, seni belediye zabıtasına mı şikâyet edelim? Elektriğe, doğalgaza her ay zam yapıyorsun. Üstelik emrindeki Anadolu Ajansı’na bu zamları haber yaptırmayarak milletin aklıyla alay ediyorsun.Her şeyin yoluna girmesini, biz senden daha çok istiyoruz. Çünkü bizim, “Krizi fırsata çevirecek” yandaş zenginlerimiz yok. Biz milletiz. Ve olan bize oluyor. Sen dünyalığını tuttun. Top atsak yıkılmazsın.Bize ‘sabır’ diyorsun ama, sen lüksten, şatafattan vazgeçmiyorsun. Süper lüks uçaklarla ilgileniyorsun. Sarayın günlük harcaması 2 trilyonu buluyor. Şunu bir kenara yaz; Sen, bulgur pilavı ve ayranla yetinmedikçe, millete “sabır” diyemezsin.

İYİ Parti olarak uyardık, ‘bu kafayla giderseniz ülkeyi batırırsınız’ dedik. “Liderler bir araya gelsin ve bu meseleyi etraflıca konuşalım, çıkış yolu bulalım” dedik. Oralı olan yok. Tekliflerimizi çözüm önerilerimizi milletle paylaştık, “Alın uygulayın” dedik. Oralı olan yok. Ekonomik krizle gerçekten mücadele etmeye niyetin varsa, şu adımları atarak milletimizi ümitlendir, yatırımcılara da güven ver:

1- Varlık fonu başkanlığını bırak.

2- Damadını, Hazine ve Maliye'nin başından al.

3- Yandaşlarınla yaptığın köprü, hastane, hava alanı, otoyol sözleşmelerini masaya yatır ve Türk Lirası’na çevir.

4- Liderleri topla ve istişare et.

5- Sen ekonomist değilsin, bir bilene danış, gemiyi batırma.Emeklilikte yaşa takılanlar için, Kanun teklifimizi daha önce vermiştik. Geçtiğimiz günlerde de, “Ek Gösterge” kanun teklifimizi verdik. Teklifler yasalaşırsa, kamu personelinin büyük bölümü 3600’den başlayan ve 4800’e kadar çıkan ek göstergelere sahip olacak.Erdoğan kaldıkça Türkiye kaybediyor. Yılmadan bu gerçeği anlatacağız. ‘Kriz büyüsün ki bunlar gitsin’ diye el ovuşturmayacağız. Sebep oldukları krizin külfetini milletimize yüklemelerine müsaade etmeyeceğiz. Yerel seçimlerden başlayarak da, bayrağı devralacağız.

"5 bin yıllık Türk devleti senin gitmenle yıkılmaz"

Yöntemlerimiz daima meşru, ilkeli ve ahlaki olacak. İyilikten, doğruluktan, güzellikten asla vazgeçmeyeceğiz. Bunlar gibi olacaksak, Allah bize nasip etmesin. Bunlar gibi yapacaksak, Allah bize nasip etmesin.Sayın Erdoğan olup biten her şeyin vebali senindir. Atadığın bakanlara ve bürokratlara çatarak kurtulamazsın. Faiz ve enflasyondan Merkez Bankası ve TÜİK’i sorumlu tutacaksan tavsiyemiz şudur, Varlık Fonu'ndaki gibi Merkez Bankası ve TÜİK’in de başına geç. Ağlama.‘AKP biterse Türkiye felakete sürüklenir’ diyor. Ne olur mesela? Dolar 6 lira mı olur? Enflasyon %50’lere mi dayanır? Kasada para kalmaz da, İşsizlik Fonuna mı göz dikeriz? Türkiye göçmen akınına uğrar da milletin rızkını 4 milyon Suriyeliye mi yediririz?Korkma Sayın Erdoğan, 5 bin yıllık Türk devleti senin gitmenle yıkılmaz. Burada İYİ Parti var, burada cesur yürekler var.Düne kadar 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyordu. Şimdi, ‘partimi yaşat ki devlet yaşasın’ diyor. Kendini devlet zanneden bu sakat anlayışın örneği yok. Bu, 14. Lui kafasıdır. 16 yıldır başımıza türlü musibetler açan anlayış, tam da budur.

Dış politikada devletimizin ciddiyetine ve menfaatine halel getirmeyecek her türlü tasarrufu destekleriz. Süleyman Şah Türbesinin asli yeri olan vatan toprağına nakledilmesi ve Yunan işgali altındaki adalarımızın bir an önce temizlenmesi öncelikli hedeflerimizdir.BOP’çulara ve Avrusyacılara inat, İYİ Parti, Türk’tür, Türkiye'dir."