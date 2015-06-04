Akşener'den AYM kararına tepki: Birden fazla kadınla evlenmenin önü açılır

TBMM Başkanvekili Meral Akşener, Anayasa Mahkemesinin "imam nikahı" kararına ilişkin, "Nikah akittir, birinci, çocuğun nesebini sağlam tutmak içindir, ikinci de kadının yarınını, geleceğini garanti altına almak içindir. Dolayısıyla belediye nikahlarının karşılığı imam nikahı değildir" dedi.

Akşener, Bilecik'te Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşlara seslendi. Alandaki MHP'li gençlerin "dik dur, eğilme, bozkurtların sesinle" sloganına cevap veren Akşener, şu ifadeleri kullandı:



"Ben muhacir kızıyım, eğil deseniz de eğilmem. Eğilmek yok, bükülmek yok, korkmak yok. Alçakların karşısında geri adım atmak yok. Eğilme diyorsunuz ya niçin eğilme dediklerini biliyorum. Allah şahit ki kafam biraz da olsa eğilmez. Neden biliyor musunuz? Burada gencecik kadınlar var ya her ağzını açan salya akıtarak bu kadınlara taciz, mobbing uygulayanlar ağızlarını bir daha açamasınlar diye dimdik olacağız. Bu mücadele genç kadınların mücadelesidir. Başı açık başı kapalı kadınların mücadelesidir. Korkak erkeklerin kadınlara bundan sonra belden aşağı ahlaksız iftiralar atamamasının mücadelesidir. İnşallah beraber başaracağız bunu."



AA'nın haberine göre, Anayasa Mahkemesinin "imam nikahı" kararına ilişkin değerlendirme yapan Akşener, dindar bir ailenin kızı olduğunu, aynı zamanda "hacı" olduğunu söyledi.



Hem kendi hem de oğlu evlendiğinde önce “belediye nikahı” sonra da imam nikahı yaptıklarını anlatan Akşener, "Eğer imam nikahını belediye nikahı şeklinde kabul etmezse ona uygun kanun yoksa sadece imam nikahıyla evlendiği zaman bir kadın mirastan pay alamaz ve sosyal olarak boşandı, 'boş ol, boş ol, boş ol' dedi, gitti. Sonuç itibarıyla beş kuruş para alamaz. Bebek doğmuşsa, babası üzerine almamışsa çocuğu da nesep olarak karışık kalır" şeklinde konuştu.



Üniversitede öğretmenlik yaptığı dönemde "muta nikahı"nın yaygın olduğunu vurgulayan Akşener, şöyle konuştu:



"İki yıl boyunca bu nikah konusunu anlatmıştım. Nikah akittir, birinci, çocuğun nesebini sağlam tutmak içindir, ikinci de kadının yarınını geleceğini garanti altına almak içindir. Dolayısıyla belediye nikahlarının karşılığı imam nikahı değildir. Hukuka göre kadının, erkeğin evli olma halinin deftere yazıldığı yer belediye nikahında. Camide kıyılan nikahın eğer hukuki olarak bir karşılığı yoksa bu işten kadınlar ve çocuklar zarar görür. Dolayısıyla birden fazla kadınla evlenmenin önü açılır. O çocuğun geleceği, o kadının geleceği ortadan kalkmış olur."



Akşener, daha sonra Osmaneli ilçesine geçerek, Balaban Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.