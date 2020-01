Akşener yeni parti için 'manifesto' hazırlığında

MHP’den ihraç edildikten sonra yeni parti kurma hazırlıklarını sürderen Meral Akşener ve ekibi, yeni parti için “manifesto” hazırlıyor. Bu kapsamda, kadın sorunlarından çevreye, spordan insan haklarına ve yeni anayasaya değin pek çok konuda araştırma yapan komisyonlar kurulurken, kasım ayı itibarıyla yaşama geçeceği belirtilen parti için hazırlanan raporlar da bir araya getirilecek.

Hedef kasım ayı

Yeni partinin kasım ayında ortaya çıkacağı üzerine mutabık kalınsa da yaşanacak olası gelişmelere göre öne veya ileriye de alınabileceği belirtiliyor. Bu durum için ise AKP’nin atacağı adımlar bekleniyor. Akşener’in yakın ekibi “AKP ile MHP ayakta, her iki parti de millete bu partiyi kurdurmamanın her yolunu deneyecek ama bu parti kurulacak. Hepsine hazırlıklıyız” değerlendirmesini yaperken, ‘erken seçim’ olasılıkları da değerlendiriliyor. Herhangi bir ‘erken seçim’ olasılığına karşı da kurulacak yeni parti için A, B ve C planlarının hazır olduğu ifade ediliyor. Kurulacak yeni parti çalışmaları kapsamında il teşkilatlanmaları aşamasına da gelindi. Ancak bunun için önce partinin üstyapısının tamamlanması bekleniyor.