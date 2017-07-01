"Akşener, yeni oluşum için 'Adalet Yürüyüşü'nün sonuçlarını bekliyor"

19 Haziran 2016’da gerçekleştirilen olağanüstü tüzük kurultayı sonrasında mahkemeden de istediği sonucu alamayan MHP'li muhalifler, yeni bir oluşum başlatmak için iki önemli adım bekliyor. Meral Akşener cephesi için bu iki adımdan birini CHP’nin başlattığı “Adalet Yürüyüşü” oluşturduğu öne sürülüyor. Akşener cephesi, “Adalet Yürüyüşü”nün yarattığı etkinin muhalefet cephesindeki sonuçlarını görmekten yana tavır izlerken, Sinan Oğan ise yeni bir oluşumda yer almayacağını açıkladı.

Akşener’in siyasete yeni bir partiyle devam edeceğinin dillendirilmesinin ardından Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Koray Aydın da izleyeceği yeni stratejileri hesaplamalara başladı. Akşener cephesinin, yeni oluşum için uygun zamanlamayı beklediği belirtilirken, Akşener, zamanlama için iki önemli kriteri belirledi. Bunlardan ilki CHP’nin başlattığı “Adalet Yürüyüşü.” Akşener’in, yürüyüşe katılmasa da, desteklediği biliniyor. Akşener’in yürüyüşe katılmamasının en büyük çekincesini ise iktidar kanadından gelen “CHP ile HDP kol kola algısı” oluşturuyor. Akşener’in adımlarını belirleyecek ikinci bir konu ise AKP’nin seçim sisteminde yapacağı değişiklikler olarak görülüyor. Oluşturulacak yeni partinin siyasi dengeleri nasıl değiştireceği değerlendirmeleri yapılırken, AKP’nin de bu yeni tabloya göre kendi partisinin seçimlerde alacağı oyla en fazla avantajı sağlayabileceği sistemi aramaya başlayacağı hesaplanıyor. Akşener cephesinde bu durum, 2019’daki seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçilebilmesinin “her geçen gün zora girdiği” değerlendiriliyor. Yapılan yanlış uygulamaların “AKP’nin yüzde 51’i bulabilme şansını azalttığı” yorumları yapılıyor. Akşener’in başında yer alacağı yeni oluşumun kaderi de ilk olarak bu iki sürece bağlı olacak.

Oğan’ın hedefi hâlâ MHP

Genel başkan adaylığını koyduktan sonra partisinden yeniden ihraç edilen ve bir kez daha partiye geri dönüş davası açan Sinan Oğan ise “kurulacak yeni partide yer almayacağını” açıkladı. Oğan, “Öncelikle MHP içinde mücadelenin zorlanması gerektiğini düşünüyoruz” görüşünü dile getirdi. MHP’li muhaliflerin parti kurma çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Özdağ da planlamalarla ilgili olarak “Belli istişareler yoğun bir şekilde sürüyor ve sürmeye devam edecek” değerlendirmesini yaptı.